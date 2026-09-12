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मुख्य सचेतक रफीक खान बोले- बीजेपी विधायकों में क्षमता नहीं, तभी सीएम उतरे मैदान में, बेनीवाल-ओवैसी गठबंधन पर कसा तंज

खान ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उसके विधायकों में क्षमता नहीं है. इसलिए मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा.

MLA Rafiq Claims Congress Board
कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 2:59 PM IST

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जयपुर: नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण पूरा होने के साथ ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं. अब 14 सितंबर को चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा कि किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा. विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने जयपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनाव कैंपेन के साथ ही हनुमान बेनीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए. विधायक खान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:

सवाल: क्या जयपुर नगर निगम में इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा?

जवाब: हम मिशन 100 का टारगेट लेकर चल रहे थे. जयपुर नगर निगम में इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा. हम जीत की ओर अग्रसर हैं. बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव लड़े हैं. कुछ हमारे भी हैं और कुछ बीजेपी के भी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बहुमत का आंकड़ा बीजेपी की सीटों से बहुत ज्यादा है, पहले नंबर पर हम हैं. बीजेपी शायद निर्दलीयों से भी कम आए. हम जयपुर में हुए मतदान का एनालिसिस कर रहे हैं.

कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान (ETV Bharat Jaipur)

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सवाल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निकाय चुनाव में कैंपेन किया है. डिस्टर्ब एरिया बिल का जिक्र किया है, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति है?

जवाब: कोशिश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने भी की थी और मुख्यमंत्री ने भी की है. जिस ध्रुवीकरण को लेकर प्रधानमंत्री आए थे, वे दोनों सीट विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई थी. निकाय चुनाव में जिस रूट पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया था, मेरा दावा है, वहां की तमाम सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है. एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही है. 'मैं यह कह सकता हूं कि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, पब्लिक ने वोट किया है. पब्लिक ने सरकार के खिलाफ वोट किया है. जमीन पर मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया है'.

सवाल: यूजीसी एक बड़ा मुद्दा निकाय चुनाव में रहा है, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा?

जवाब: बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस पर जनता ने बात की है. एक मुद्दा तो खुद मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि उन्होंने अपने कैंपेन में डिस्टर्ब एरिया बिल का जिक्र किया है. कहां है डिस्टरबेंस, किसके लिए लेकर के आ रहे हो, क्या पिछले 10 सालों में डिस्टरबेंस की घटना घटी है क्या? यदि ऐसी घटनाएं हुई हों, तब तो बिल की जरूरत हो. ऐसे बिलों पर टाइम बर्बाद करना, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना, मुख्यमंत्री ही ऐसे काम में लग जाए, ये ठीक नहीं है. मुख्यमंत्री सभी प्रदेशवासियों का होता है. वह किसी एक पार्टी का नहीं होता है. इस के बावजूद मुख्यमंत्री कह रहे कि वे डिस्टर्ब एरिया बिल लेकर के आ रहे हैं.

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सवाल: निकाय चुनाव में हनुमान बेनीवाल और ओवैसी का गठबंधन हुआ है, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा?

जवाब: राजनीति में गठबंधन बनते और बिगड़त रहते हैं, हनुमान बेनीवाल को यह सोचना चाहिए. बेनीवाल हमेशा बीजेपी और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनकी पार्टी ऐसे दलों से दूर रही है. अब जब वे खुद ही ऐसी पार्टी के साथ इंवॉल्व हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका ग्राफ गिरेगा. उन्हें समझना चाहिए, पब्लिक तो जवाब दे ही देगी. निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री का जवाब देना, यह साबित करता है कि भाजपा के विधायकों में क्षमता नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को मैदान में आना पड़ रहा है. असदुद्दीन ओवैसी निकाय चुनाव के बहाने राजस्थान में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. उनका ये प्रयास सफल नहीं होने वाला है.

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