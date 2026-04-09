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अस्पताल के गंदे टॉयलेट देख सीएमएचओ पर भड़के विधायक, बोले, 'आपको उसमें घुसाकर टॉयलेट करवाऊंगा'

बारां: कार्यवाहक जिला कलेक्टर भंवर लाल जनागल के बाद गुरुवार को अटरू बारां विधायक राधेश्याम बैरवा ने बुधवार को शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया. अस्पताल में गंदे टॉयलेट देख विधायक भड़क गए और सीएमएचओ संजीव सक्सेना और पीएमओ नरेन्द्र मेघवाल को जमकर खरीखोटी सुनाई. विधायक ने सीएमएचओ संजीव सक्सेना को यह तक कह दिया कि आपको अभी गंदे टॉयलेट में घुसाकर टॉयलेट करवाऊंगा. निरीक्षण के दौरान विधायक ने गंदे टॉयलेट, साफ–सफाई व्यवस्था और वार्डों के बेड पर फटी व गंदी बेडशीट देखकर भी नाराजगी जताई.

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'जनता को क्या जवाब दूं?': इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए उन्होंने पूछा कि यहां पर ठेकेदार के द्वारा कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? मगर कर्मचारी आते ही नहीं. आप सूची उठा कर देखो, एक मरीज पर एक कर्मचारी आता है. उन्होंने कहा कि आप लोगों को अस्पताल से कोई लेना-देना नहीं है. सारा बंटाधार कर रखा है. उन्होंने कहा कि आए दिन अखबारों में मरीजों के रेफर होने की खबरें आ रही हैं. मैं क्या करूं. जनता को क्या जवाब दूं? जनता मेरे से सवाल पूछती है.