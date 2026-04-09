अस्पताल के गंदे टॉयलेट देख सीएमएचओ पर भड़के विधायक, बोले, 'आपको उसमें घुसाकर टॉयलेट करवाऊंगा'
विधायक ने सीएमएचओ को अस्पताल की साफ–सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए और फिर से दौरा कर निरीक्षण की बात कही.
Published : April 9, 2026 at 4:04 PM IST
बारां: कार्यवाहक जिला कलेक्टर भंवर लाल जनागल के बाद गुरुवार को अटरू बारां विधायक राधेश्याम बैरवा ने बुधवार को शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया. अस्पताल में गंदे टॉयलेट देख विधायक भड़क गए और सीएमएचओ संजीव सक्सेना और पीएमओ नरेन्द्र मेघवाल को जमकर खरीखोटी सुनाई. विधायक ने सीएमएचओ संजीव सक्सेना को यह तक कह दिया कि आपको अभी गंदे टॉयलेट में घुसाकर टॉयलेट करवाऊंगा. निरीक्षण के दौरान विधायक ने गंदे टॉयलेट, साफ–सफाई व्यवस्था और वार्डों के बेड पर फटी व गंदी बेडशीट देखकर भी नाराजगी जताई.
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'जनता को क्या जवाब दूं?': इस दौरान उन्होंने सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए उन्होंने पूछा कि यहां पर ठेकेदार के द्वारा कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? मगर कर्मचारी आते ही नहीं. आप सूची उठा कर देखो, एक मरीज पर एक कर्मचारी आता है. उन्होंने कहा कि आप लोगों को अस्पताल से कोई लेना-देना नहीं है. सारा बंटाधार कर रखा है. उन्होंने कहा कि आए दिन अखबारों में मरीजों के रेफर होने की खबरें आ रही हैं. मैं क्या करूं. जनता को क्या जवाब दूं? जनता मेरे से सवाल पूछती है.
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ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई: मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक राधेश्याम बैरवा ने कहा कि अस्पताल की स्थिति बड़ी दयनीय है. मौके पर सीएमएचओ व पीएमओ को बुलाकर समझाया है. व्यवस्था सुधारने के लिए दो-तीन दिन का दिया है. यदि दो-तीन दिन में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान सीएमएचओ डॉ संजीव सक्सेना ने कहा कि आज विधायक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि यहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है. टॉयलेट गंदे पाए गए. मैंने पीएमओ साहब को निर्देशित किया कि दो-तीन दिन में सफाई व्यवस्था में सुधार करें और संबंधित ठेकेदार को नोटिस देकर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी मरीज यहां आएं, वो ठीक होकर जाए ना कि बीमारी लेकर जाएं.