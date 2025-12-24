ETV Bharat / state

'XEn साहब यह गलत हो रहा है, इसे दुबारा बनाओ' घटिया निर्माण देख भड़के विधायक

विधायक राधेश्याम बैरवा ने बारां में चल रहे एनीकट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया.

विधायक ने मौका निरीक्षण किया
विधायक ने मौका निरीक्षण किया (Source : MLA office)
December 24, 2025

बारां : अटरू-बारां विधायक राधेश्याम बैरवा एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आए. विधायक बैरवा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में चल रही एलईडी वैन के साथ डिडवाड़ा गांव पहुंचे थे. गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनसे जल संसाधन विभाग की ओर से बनाए जा रहे एनीकट में घटिया निर्माण की शिकायत की, जिस पर विधायक ने विभाग के अधिशासी अभियंता को फोन कर फटकार लगाई.

अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई : सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों के बीच बैठे विधायक राधेश्याम बैरवा जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता (XEn) दिनेश मीणा को फोन करते हैं और फटकार लगाते हैं. वह कहते नजर आ रहे हैं कि 'एक्सईएन साहब यह गलत हो रहा है, इसे तोड़कर दोबारा बनाओ'. विधायक राधेश्याम बैरवा ने घटिया निर्माण कार्य को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

भड़के विधायक राधेश्याम बैरवा (Source : MLA office)

ग्रामीणों में रोष व्याप्त : बारां विधानसभा क्षेत्र के डडवाड़ा गांव के पास भूपसी नदी पर चल रहे एनीकट निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत आने पर विधायक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एनीकट में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही थी. निर्माण सामग्री व कार्य की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त था. ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक बैरवा ने जल संसाधन विभाग के XEn को मौके पर बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई. साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विधायक ने घटिया निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए और पूरे कार्य की तकनीकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है, ऐसे में दोषियों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा. बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए और मानकों के अनुरूप पुनः कार्य शुरू किया जाए, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों को सुरक्षित और टिकाऊ संरचना का लाभ मिल सके. अटल भूजल योजना के तहत जल संसाधन विभाग की ओर से करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से डडवाड़ा गांव के पास स्थित भूपसी नदी पर एनीकट बनाया जा रहा था.

