पिथौरागढ़ विधायक ने अपने खर्च पर तारागड़ा गांव के ग्रामीणों को दी नाव, लोगों ने जताया आभार

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के लगा लोहाघाट तारागड़ा गांव में विगत वर्ष पैदल मार्ग आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्रामीण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर ने दूरस्थ सीमांत क्षेत्र पंचेश्वर के तारागड़ा पहुंचकर ग्राम वासियों को नदी में सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नाव भेंट की गई. साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट भी दी है. आपदा से क्षतिग्रस्त हुए रास्ते अब तक नहीं बने हैं. नेपाल के साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट की सीमा पर बसे तारागड़ा के ग्रामीणों के लिए पैदल सफर कर बाजार पहुंचना मुश्किल हो रहा था.

पिथौरागढ़ के विधायक विधायक मयूख महर ने यहां के ग्रामीणों को पंचेश्वर नदी पार कर लोहाघाट बाजार पहुंचने के लिए नाव भेंट की है. सीमांत पिथौरागढ़ का तारागड़ा गांव लोहाघाट की सीमा पर बसा है. यहां के ग्रामीण खरीदारी, इलाज समेत अन्य कामों के लिए लोहाघाट पर बाजार पर निर्भर हैं. पिछले वर्ष आपदाकाल में यहां से लोहाघाट को जोड़ने वाला पैदल रास्ता ध्वस्त हो गया था जो अब तक नहीं बन सका है. आये दिन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर चट्टानों के बीच आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं. पंचेश्वर नदी पार कर लोहाघाट पहुंचा जा सकता है, इसके लिए नाव की जरूरत होती है. बीते दिनों ग्रामीणों ने अपनी इस परेशानी को विधायक मयूख महर के सामने रखा. ऐसे में विधायक ने अपने खर्च पर नाव तैयार कर इसे ग्रामीणों को सौंपी है.