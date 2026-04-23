धनबाद केंदुआडीह भू-धंसान: प्रशासन के लापरवाह रवैये के विरोध में विधायक का धरना
धनबाद में केंदुआडीह भू-धंसान के 9 दिन बाद भी वहां स्थिति जस की तस है. इसके विरोध में विधायक ने धरना दिया.
Published : April 23, 2026 at 11:09 PM IST
धनबादः बोकारो-धनबाद मुख्य मार्ग के केंदुआडीह में हुए सड़क धंसान की घटना को 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है. सड़क धंसने के बाद से आवागमन प्रभावित है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालात में सुधार नहीं होने से नाराज धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा गुरुवार को मौके पर पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने क्षेत्र को खतरनाक घोषित कर केवल बैरिकेडिंग कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली है. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद न तो सड़क की मरम्मत शुरू हुई है. इसके साथ न ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है.
राज सिन्हा ने यह भी कहा कि बीसीसीएल की कार्रवाई से स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि कंपनी चाहती है कि केंदुआडीह के लोग भय के कारण अपना घर छोड़ दें लेकिन स्थानीय लोग ऐसा करने वाले नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि विस्थापन की बात होती है तो बेलगड़िया के बजाय धनबाद के कार्मिक नगर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए.
विधायक ने मांग की कि सबसे पहले धनबाद–बोकारो मुख्य सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके. इसके बाद ही अन्य मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए.
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