'भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट, विकास कार्य हुए ठप'

भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते वित्तीय संकट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राज्य सचिवालय शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में फंड की भारी कमी के कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और सरकार विपक्ष के विधायकों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है. राज्य सचिवालय में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले दिन ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों ने भाग लिया. बैठक के दौरान ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चलते हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए फंड ही नहीं है. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (ETV BHARAT) 'विधायक क्षेत्र विकास निधि हुई बंद' सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि विधायकों की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की डीपीआर सही तरीके से तैयार नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद कर दिया गया है और एक साल में अब तक केवल दो किस्तें ही जारी की गई हैं. इसके अलावा विधायक ऐच्छिक निधि भी नहीं दी जा रही, जिससे विधायक अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं.