ETV Bharat / state

'भ्रष्टाचार और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट, विकास कार्य हुए ठप'

भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष के विधायकों को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

BJP MLA Satpal Singh Satti
भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते वित्तीय संकट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राज्य सचिवालय शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में फंड की भारी कमी के कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और सरकार विपक्ष के विधायकों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है.

राज्य सचिवालय में आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले दिन ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों ने भाग लिया. बैठक के दौरान ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के चलते हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए फंड ही नहीं है.

भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (ETV BHARAT)

'विधायक क्षेत्र विकास निधि हुई बंद'

सतपाल सिंह सत्ती ने आरोप लगाया कि विधायकों की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की डीपीआर सही तरीके से तैयार नहीं की जा रही. उन्होंने कहा कि पहली बार विधायक क्षेत्र विकास निधि को बंद कर दिया गया है और एक साल में अब तक केवल दो किस्तें ही जारी की गई हैं. इसके अलावा विधायक ऐच्छिक निधि भी नहीं दी जा रही, जिससे विधायक अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं.

भुगतान न होने से ठेकेदार भी परेशान

भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार के पास फंड न होने का बहाना अब परमानेंट हो गया है. भुगतान न होने के कारण ठेकेदार तैयार भवनों और परियोजनाओं को सरकार को सौंपने से इनकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि प्रदेश में 10 हजार रुपये के काम के लिए भी फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

हर क्षेत्र में ठप पड़ी योजनाएं

सतपाल सत्ती ने दावा किया कि प्रदेश में पानी की योजनाएं, सड़कें, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं फंड की कमी के चलते रुकी हुई हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार के अपने विधायक भी विकास कार्य न होने से नाराज हैं और इस बात को बैठकों में उठा चुके हैं. सतपाल सत्ती ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और स्थिति को संभालने में गंभीर नजर नहीं आ रही. उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट अब प्रदेश के अंदरूनी ढांचे को प्रभावित कर चुका है. जब सरकार के अपने विधायक परेशान हैं, तो प्रदेश की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

ये भी पढें: पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में क्यों लिया हिमाचल और इंदिरा गांधी का नाम, खच्चर और जीप का किया जिक्र

TAGGED:

HIMACHAL FINANCIAL CRISIS
MLA PRIORITY MEETING SHIMLA
HIMACHAL POLITICS
HIMACHAL DEVELOPMENT WORKS
SATPAL SATTI ON SUKHU GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.