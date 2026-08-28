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'राशन की चोरी बंद होगी.. हर हाल में मिलेगा 5 किलो अनाज', मुख्य सचिव से मिले प्रशांत किशोर

बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बड़ी बैठक की है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

PRASHANT KISHOR
मुखय सचिव से मिले प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2026 at 1:50 PM IST

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पटना: जन सुराज पार्टी के इकलौते विधायक प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार सरकार के आला अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बनाने की घोषणा करते हुए कहा था कि 3 महीने में बांकीपुर बदला-बदला दिखेगा.

एक्शन में जन सुराज विधायक: अब प्रशांत किशोर अपने उसी वादे को जमीन पर उतारने के लिए लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं. पहले डीजीपी से मुलाकात की और अब मुख्य सचिव से मिले हैं. बिहार सरकार के पांच प्रमुख विभागों के प्रधान सचिव के साथ मुख्य सचिवालय में बैठक कर हलचल मचा दी है.

जन सुराज विधायक प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

डीजीपी-सीएस से मिले पीके: वहीं, बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मीटिंग डीजीपी के साथ हुई. पिछली बैठक का फॉलोअप था. प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर 1 सितंबर को हाई लेवल बैठक होगी, जिसमें देश के ट्रैफिक संचालन में मदद करने वाली संस्था के साथ बिहार सरकार के आला अधिकारी रणनीति बनाएंगे.

PRASHANT KISHOR
मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या बोले बांकीपुर विधायक?: प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना खासकर बांकीपुर के राशन कार्ड धारी को लोगों 3 किलो अनाज दिया जाता है. बैठक में पटना के राशन कार्डधारकों को 5 किलो अनाज देने, स्मार्ट सिटी के तहत नाली, गली, स्ट्रीट लाइट, वेंडिंग जोन और ड्रेनेज की समस्याओं पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने जल्द संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर राशन की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया. वहीं, नगर निगम के साथ मिलकर पटना की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.

"चीफ सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया है कि हर हालत में पटना में राशन कार्डधारकों को 5 किलो अनाज मिलेगा और चोरी रुकेगी. स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज को लेकर भी म्युनिसिपालिटी के अधिकारियों से बात हुई. जल्द ही व्यवस्था में सुधार दिखेगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बातचीत हुई. सरकारी स्कूल में बेहतर पठन-पाठन पर चर्चा हुई."- प्रशांत किशोर, विधायक, बांकीपुर

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