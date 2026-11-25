ETV Bharat / state

वोट का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही भाजपा- SIR पर प्रदीप यादव का हमला

विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ( सौ. JVSTV )

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में राज्य सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह जनता के हितों की बात करने के बजाय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखते नजर आए. उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया का तरीका ही गलत है और इससे आम मतदाताओं को परेशानी हो रही है.

वोट सुरक्षित करने के नाम पर मताधिकार में कटौती क्यों?