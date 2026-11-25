वोट का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही भाजपा- SIR पर प्रदीप यादव का हमला
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह
Published : November 25, 2026 at 6:41 PM IST
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में राज्य सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह जनता के हितों की बात करने के बजाय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखते नजर आए. उन्होंने कहा कि SIR की प्रक्रिया का तरीका ही गलत है और इससे आम मतदाताओं को परेशानी हो रही है.
वोट सुरक्षित करने के नाम पर मताधिकार में कटौती क्यों?
कांग्रेस विधायक ने कहा कि SIR का उद्देश्य वोट को सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि लोगों के मतदान के अधिकार में कटौती करना. उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कथन 'The Ballot is Stronger Than Bullet' का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतपत्र की ताकत बंदूक की गोली से ज्यादा होती है. उनकी लड़ाई इसी लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने की है. उन्होंने BJP और RSS की विचारधारा पर भी सवाल उठाए.
प्रदीप यादव ने संविधान लागू होने के समय आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में प्रकाशित टिप्पणी और तत्कालीन आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर के विचारों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में 39 लाख फर्जी वोटिंग कराई गई थी. उनके मुताबिक, इन मुद्दों के सामने आने के बाद SIR को एक नए आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल के आंकड़ों से समझाया SIR का मामला
प्रदीप यादव ने पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मतदाता सूची से करीब 90 लाख नाम हटाए गए है. उन्होंने बीजेपी और टीएमसी के बीच पिछले चुनाव में वोटों के अंतर का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित 19 ट्रिब्यूनल के समक्ष करीब 38 लाख लोगों ने खुद को वैध मतदाता बताते हुए आवेदन दिया है.
उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 1.27 लाख मामलों की सुनवाई हुई है, जिनमें 93 % दावे सही पाए गए हैं. विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि यदि यही अनुपात बाकी आवेदनों पर भी लागू होता है, तो 35 लाख से अधिक लोगों के दावे सही हो सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अपनाए जा रहे इसी प्रयोग को झारखंड में भी लागू करने की कोशिश हो रही है.
फॉर्म-6 और फॉर्म-7 को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल
कांग्रेस विधायक ने फॉर्म-6 में बदलाव और उसमें अतिरिक्त पन्ने जोड़े जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का विरोध करने वाले जेन-जी मतदाताओं को रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई थी. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को वापस लेने की बात कही थी. ऐसे में सवाल है कि आयोग को अपना फैसला वापस क्यों लेना पड़ा?
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जेल जाना ही होगा. प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि एक रणनीति के तहत फॉर्म-7 भरवाए गए, लेकिन पलामू, गोड्डा और दुमका में इस तरह की गतिविधियों का मामला सामने आया. उन्होंने दुमका और गोड्डा में दर्ज दो एफआईआर का भी उल्लेख किया. उन्होंने फॉर्म-8 के जरिए मतदाता सूची में त्रुटियां सुधारने की व्यवस्था का जिक्र करते हुए महगामा के कई बूथों पर 840 फॉर्म-8 जमा होने पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म जमा होने की वजह क्या है?
क्या हुआ जब बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव को टोका
बहस के दौरान प्रदीप यादव ने इस बात पर आपत्ति जताई कि वॉटर के नाम में टाइपिंग एरर होने पर भी नोटिस दिया जा रहा है. इस पर बाबूलाल मरांडी ने उनको टोका और कहा कि इस तरह की गड़बड़ी के लिए उनका नाम लेने के बजाय मुख्यमंत्री और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का नाम लिया जाना चाहिए.
वहीं, प्रदीप यादव की ओर से 19 लोगों के नाम काटे जाने का मामला उठाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग इस संबंध में विस्तार से जवाब दे चुका है और नाम हटाए जाने के कारण स्पष्ट कर चुका है. इस पर प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी से माफी मांगते हुए अपनी बात रखी.
प्रदीप यादव ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि उनका दौरा राजमहल, पाकुड़ और जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में ही क्यों होता है? भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में उनकी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती? उन्होंने सदन में कई पत्र लहराते हुए कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए दर्जनों बार पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक उन शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है.
प्रदीप यादव ने पूरे सत्र के दौरान SIR को मतदाता अधिकारों से जोड़ते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उनका आरोप रहा कि मतदाता सूची में सुधार के नाम पर वैध मतदाताओं को ही अपनी नागरिकता और मतदान की पात्रता साबित करने के लिए परेशान किया जा रहा है.
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