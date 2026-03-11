सदन में गूंजा तीन विश्वविद्यालयों में बाहरी कुलपतियों की नियुक्ति का मामला, प्रदीप यादव ने उठाए सवाल, सरकार ने लिया संज्ञान
झारखंड बजट सत्र में कुलपतियों की नियुक्ति का मामला विधायक प्रदीप यादव ने उठाया है.
Published : March 11, 2026 at 8:51 PM IST
रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
रांचीः शून्यकाल के दौरान तीन कुलपतियों की नियुक्ति का मामला उछला. कांग्रेस विधायक विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने 10 मार्च को प्रो. राजीव मनोहर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, डॉ. ईला कुमार को महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर और अभय कुमार सिंह को झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति किया है. उन्होंने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाया.
क्या झारखंड में विद्वानों की कमी हो गई है-प्रदीप यादव
विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से जानना चाहा कि क्या झारखंडी विद्वानों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं दिया था. अगर दिया तो क्या स्क्रिनिंग कमेटी ने अनुशंसा भेजी थी. क्या झारखंड के विद्वान इन पदों के लायक नहीं हैं. क्या यह नियुक्तियां झारखंड के अबुआ दिशोम के विपरीत नहीं है. उन्होंने कहा कि कुलाधिपति को जरूर अधिकार है, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या झारखंड में विद्वान नहीं हैं इन पदों के लिए. सरकार को इन नियुक्तियों पर संज्ञान लेना चाहिए.
जानकारी लेकर अवगत कराएंगेः संसदीय कार्यमंत्री
विपक्ष के हंगामे की वजह से पहले स्थगन के बाद जब कार्यवाही दोबारा शुरु हुई तो स्पीकर ने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए सवाल से संसदीय कार्यमंत्री को अवगत कराया. इसपर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण झारखंड वासियों के सम्मान के उद्देश्य से हुआ था. अगर बाहर के लोगों को कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा रहा है तो सरकार इसको संज्ञान में लेती है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर उच्च शिक्षा सचिव से सारी जानकारी लेकर सदन को अवगत कराऊंगा.
