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हजारीबाग में मंगला जुलूस रोकने का प्रशासन पर लगाया आरोप, फिर लाठी भांजते दिखे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद

हजारीबाग: जिले में दूसरे मंगल जुलूस के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन मंगला जुलूस को निकालने नहीं दे रही है. विधायक ने कहा कि जगह-जगह पर जो डीजे लगाया गया है, उसे प्रशासन द्वारा रोका या उतारा जा रहा है. जिससे राम भक्त काफी आहत है. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मंगला जुलूस नहीं निकालने दिया गया तो गुरुवार को हजारीबाग बंद कर दिया जाएगा. हालांकि इसके बाद जुलूस निकाला गया और विधायक लाठी भांजते भी दिखे. उन्होंने कहा कि पर्व त्यौहार के साथ प्रशासन की बर्बरता करवाई स्वीकार नहीं है.

हजारीबाग की रामनवमी है ऐतिहासिक

दरअसल, मंगला जुलूस के दौरान गाजा बाजा के साथ राम भक्त सड़कों पर उतरते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव की तैयारी में लग जाते हैं. हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है. होली के बाद पडने वाले हर एक मंगलवार को मंगला जुलूस निकाला जाता है. प्रशासन की हस्तक्षेप को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यही स्थिति रहेगी तो लोग रामनवमी जुलूस भी नहीं निकालेंगे.

जुलूस रोकने का प्रशासन पर आरोप लगाते विधायक प्रदीप प्रसाद (ईटीवी भारत)

प्रशासन की सुरक्षा में रात 8 बजे निकला जुलूस

विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मंगला जुलूस रात 8 बजे निकला, जो रात 2 बजे तक सड़कों पर रामभक्त नाचते गाते दिखे. जुलूस में सुरक्षा को लेकर मंगलवार सुबह से ही प्रशासन की गाड़ी सड़कों पर हुटर बजाते हुए दिखे. वहीं देर शाम होते-होते विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. सदर थाना में पुलिस के वरीय पदाधिकारी कैंप करते रहे.