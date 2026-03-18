ETV Bharat / state

हजारीबाग में मंगला जुलूस रोकने का प्रशासन पर लगाया आरोप, फिर लाठी भांजते दिखे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद

हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रशासन द्वारा मंगला जुलूस रोकने का आरोप लगाया. हालांकि बाद में विधायक जुलूस में करतब करते दिखे.

MANGLA JULUS IN HAZARIBAG
मंगला जुलूस में लाठी भांजते विधायक प्रदीप प्रसाद (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 10:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जिले में दूसरे मंगल जुलूस के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रशासन मंगला जुलूस को निकालने नहीं दे रही है. विधायक ने कहा कि जगह-जगह पर जो डीजे लगाया गया है, उसे प्रशासन द्वारा रोका या उतारा जा रहा है. जिससे राम भक्त काफी आहत है. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मंगला जुलूस नहीं निकालने दिया गया तो गुरुवार को हजारीबाग बंद कर दिया जाएगा. हालांकि इसके बाद जुलूस निकाला गया और विधायक लाठी भांजते भी दिखे. उन्होंने कहा कि पर्व त्यौहार के साथ प्रशासन की बर्बरता करवाई स्वीकार नहीं है.

हजारीबाग की रामनवमी है ऐतिहासिक

दरअसल, मंगला जुलूस के दौरान गाजा बाजा के साथ राम भक्त सड़कों पर उतरते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव की तैयारी में लग जाते हैं. हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है. होली के बाद पडने वाले हर एक मंगलवार को मंगला जुलूस निकाला जाता है. प्रशासन की हस्तक्षेप को लेकर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यही स्थिति रहेगी तो लोग रामनवमी जुलूस भी नहीं निकालेंगे.

जुलूस रोकने का प्रशासन पर आरोप लगाते विधायक प्रदीप प्रसाद (ईटीवी भारत)

प्रशासन की सुरक्षा में रात 8 बजे निकला जुलूस

विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मंगला जुलूस रात 8 बजे निकला, जो रात 2 बजे तक सड़कों पर रामभक्त नाचते गाते दिखे. जुलूस में सुरक्षा को लेकर मंगलवार सुबह से ही प्रशासन की गाड़ी सड़कों पर हुटर बजाते हुए दिखे. वहीं देर शाम होते-होते विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई. ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो. सदर थाना में पुलिस के वरीय पदाधिकारी कैंप करते रहे.

जुलूस के दौरान महावीर स्थान मंदिर में प्रसाद चढ़ाए रामभक्त

विभिन्न अखाड़े जुलूस के शक्ल में शहर के मुख्य मार्ग में दिखें. 6 से अधिक जुलूस झंडा चौक पहुंचे. जहां से महावीर स्थान मंदिर राम भक्त नाचते गाते पहुंचे. मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने अखाड़े लेकर रामभक्त वापस लौटे. इस दौरान विभिन्न चौक चौराहा पर राम भक्तों ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया. परंपरागत हथियारों से लैस होकर राम भक्त नाचते गाते प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारी में दिखे. जुलूस के दौरान मुख्य चौक चौराहों पर काफी भीड़ देखने को मिला.

हजारीबाग की धरती राममय हो चुकी है. इस बार की रामनवमी ऐतिहासिक होगी. सारे लोगों से निवेदन है कि रामनवमी भाईचारे के साथ मनाएं. प्रशासन से भी निवेदन है कि रामनवमी के दौरान किसी तहर के बाधा उत्पन्न करने का प्रयास न करें. रामनवमी को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाने दें:- प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग सदर विधायक

समर्थकों के साथ जुलूस में शामिल हुए विधायक प्रदीप प्रसाद

जुलूस में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी अपने समर्थकों के साथ जय श्री राम के घोष के साथ मंगला जुलूस में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने लाठी भांजते हुए शौर्य प्रदर्शन किया. मंगला जुलूस में शामिल होने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से भी राम भक्त शहर पहुंचे. विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से 23 मार्च को प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. यह कार्यक्रम मटवारी मैदान में होगा. वहीं 24 मार्च को हजारीबाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्मोत्सव पर शोभायात्रा निकाला जाएगा. इसके अलावा भी कई कार्यक्रम का आयोजन रामनवमी के दौरान होगा.

ये भी पढ़ें: डीजे पाबंदी पर भाजपा विधायकों की नारेबाजी, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- लाउडस्पीकर से अजान से परहेज नहीं पर डीजे से है

हजारीबाग में रामनवमी महापर्व का हुआ आगाज, मंगला जुलूस में रामभक्तों का शक्ति प्रदर्शन

हजारीबाग में मंगला जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी के नेतृत्व में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च

TAGGED:

MANGLA JULUS
HAZARIBAG
MLA PRADEEP PRASAD
हजारीबाग में मंगला जुलूस
MANGLA JULUS IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.