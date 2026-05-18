हजारीबाग खेल मैदान में संग्राम! सांसद के सामने विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमकर काटा बवाल, जानें क्या है मामला
विधायक प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगाया है.
Published : May 18, 2026 at 7:40 AM IST
हजारीबाग: हजारीबाग संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में जमकर बवाल हुआ है. मामला सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के बीच का है. प्रदीप प्रसाद ने एसोसिएशन पर अपमान करने का आरोप लगाया है. इस दौरान स्टेडियम में एचडीसीए और टाटा टीम से फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था. इस दौरान विधायक को निमंत्रण नहीं दिया गया था. हंगामा के दौरान सांसद मनीष जायसवाल भी उपस्थित थे.
क्या है पूरा मामला
हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम में सांसद मनीष जायसवाल के सामने विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमकर बवाल काटा. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद स्टेडियम पहुंचकर हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि उन्हें यहां सम्मान नहीं मिलता है. स्टेडियम में हमेशा आयोजन होता है, लेकिन उन्हें निमंत्रण तक नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों का वह प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन एसोसिएशन उनका हमेशा अपमान करता है.
हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूद सदस्यों में सांसद और विधायक आते हैं. हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के हर कार्यक्रम में सांसद की मौजूदगी होती है, लेकिन विधायक को पूछा तक नहीं जाता. टाटा कंपनी की ओर से फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था. जिसके लिए कार्ड छपवाए गए थे, जिसमें सांसद और विधायक दोनों का नाम था. सांसद को सम्मान सहित बुलावा भेजा गया और विधायक को खबर तक नहीं दी गई.
मैदान में विवाद करना सही नहीं है: सांसद
सांसद मनीष जायसवाल खुद इस मैच में खेल रहे थे, जो हजारीबाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. सांसद मनीष जायसवाल ने इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि जरूर कहीं पर कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया है. विधायक प्रदीप प्रसाद का इस प्रकार से मैदान में आकर रोस दिखाना उचित नहीं है.
वहीं, क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी बंटी तिवारी ने कहा कि एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिस डालकर सूचना दे दी जाती है. सदर विधायक का अपमान करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. विधायक प्रदीप प्रसाद नाराज हुए हैं, इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है. जिसे वह भरने का काम करेंगे. इस घटना को लेकर एक और विधायक ने अपमान की बात कही तो दूसरी ओर सांसद ने खेल भावना की विपरीत हरकत बताया है.
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