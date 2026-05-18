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हजारीबाग खेल मैदान में संग्राम! सांसद के सामने विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमकर काटा बवाल, जानें क्या है मामला

हजारीबाग: हजारीबाग संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में जमकर बवाल हुआ है. मामला सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के बीच का है. प्रदीप प्रसाद ने एसोसिएशन पर अपमान करने का आरोप लगाया है. इस दौरान स्टेडियम में एचडीसीए और टाटा टीम से फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था. इस दौरान विधायक को निमंत्रण नहीं दिया गया था. हंगामा के दौरान सांसद मनीष जायसवाल भी उपस्थित थे.

क्या है पूरा मामला

हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम में सांसद मनीष जायसवाल के सामने विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमकर बवाल काटा. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद स्टेडियम पहुंचकर हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि उन्हें यहां सम्मान नहीं मिलता है. स्टेडियम में हमेशा आयोजन होता है, लेकिन उन्हें निमंत्रण तक नहीं मिलता है. उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों का वह प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन एसोसिएशन उनका हमेशा अपमान करता है.

जानकारी देते विधायक, सांसद और क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव (Etv Bharat)

हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूद सदस्यों में सांसद और विधायक आते हैं. हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के हर कार्यक्रम में सांसद की मौजूदगी होती है, लेकिन विधायक को पूछा तक नहीं जाता. टाटा कंपनी की ओर से फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया था. जिसके लिए कार्ड छपवाए गए थे, जिसमें सांसद और विधायक दोनों का नाम था. सांसद को सम्मान सहित बुलावा भेजा गया और विधायक को खबर तक नहीं दी गई.