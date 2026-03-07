मिर्जापुर में 6 घंटे तक धरने पर बैठीं विधायक पल्लवी पटेल, कहा- सत्ता में बैठे लोग कर रहे बदनाम
गो तस्करी के आरोप में जेल में बंद पार्टी जिला अध्यक्ष के समर्थन में विधायक पल्लवी पटेल ने धरना-प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 9:16 PM IST
मिर्जापुर : अपना दल (क) के जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह को पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. शनिवार को श्याम बहादुर सिंह के समर्थन में विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गईं. करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा. मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी से बातचीत के बाद विधायक पल्लवी पटेल ने धरना समाप्त किया.
विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, अपना दल (क) के जिलाध्यक्ष को फर्जी तरीके से फंसा कर सत्ता में बैठे लोग बदनाम कर रहे हैं. मिर्जापुर पुलिस प्रशासन इनकी कठपुतली बना हुआ है. डॉ. सोनेलाल का नाम बेचकर सत्ता का स्वाद चख रहे हैं.
उन्होंने कहा, हमें आश्वासन मिला है कि पहली एफआईआर में जो जमानत की सुनवाई होगी, इससे पहले जमानतदार के कागजात का वैरिफिकेशन कर दिया जाएगा. दूसरी एफआईआर में भी कागजात जमा करवा दिए जाएंगे, अब इनके खिलाफ इसके आगे कोई कार्रवाई नही होगी.
पल्लवी पटेल ने कहा, मुख्य आरोपी से मारपीट कर जबरन नाम लिखवाने पर अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष को आरोपी बनाया गया है. 20 साल का प्रतिनिधि को कूट रचित के माध्यम से राजनीतिक द्वेष से फंसाया गया है. राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है.
पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्याम बहादुर सिंह गो तस्कर गैंग से जुड़े थे, मगर मैं पुख्ता के साथ कह सकती हूं ऐसा नहीं है. बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधते हुए कहा, जिला अध्यक्ष को अंदर रखकर मेरे हौसले को खत्म नहीं कर सकते. हम अपने आप में सक्षम हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए.
