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रायबरेली में किसान के परिजनों से मिलने पहुंचीं विधायक पल्लवी पटेल; अधिकारी से बोलीं- "15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी"

बता दें कि मामला रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछौरा गांव का है. बीते 24 मार्च को किसान सुरेश पटेल की हार्टअटैक से मौत हो गई थी. घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ था. परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके डाक्यूमेंट्स पर बैंक से पांच लाख लोन लिया गया और पैसे गांव के ही एक व्यक्ति ने ले लिए.

रायबरेली : जिले में किसान की मौत के मामले में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने बुधवार को छिछौरा गांव पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद के साथ न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.

परिजनों का कहना है कि इन्हीं पैसों की रिकवरी के लिए बैंक से बार-बार नोटिस आ रही थी. उसके बाद मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में 25 मार्च को परिजनों ने दीन शाह गौरा में सड़क जाम कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने 23 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था.

जिसके बाद अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचीं. विधायक ने मृतक की पत्नी और बेटी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. इस दौरान विधायक ने मौके से ही पुलिस अधीक्षक को फोन मिलाकर पूरे मामले की जानकारी दी.

फोन पर बात अधिकारी से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि "आपने कैसे थैंक यू बोलकर फोन कट कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं चिल्ला नहीं रही हूं. मैं आपसे नार्मल बात कर रही हूं. उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी."

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