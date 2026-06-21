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12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिकारियों पर भड़कीं कोडरमा विधायक नीरा यादव, प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगाया आरोप

कोडरमा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल विधायक नीरा यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

कोडरमा:जिले के डोमचांच स्थित सीएम हाई स्कूल मैदान में आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान कोडरमा विधायक नीरा यादव भड़क गईं. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. दरअसल, योग दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलन के दौरान विधायक को स्टेज पर नहीं बुलाया गया था. इस पर विधायक ने काफी नाराजगी जताई.

विधायक नीरा यादव ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया और कहा कि वे लगातार 12 सालों से योग दिवस में शामिल हो रहीं हैं, लेकिन आज जैसी स्थिति कभी नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम था. ऐसे में स्टेज पर ना तो विधायक का कटवे लगाया गया और न ही मंच पर दीप प्रज्वलित के लिए बुलाया गया. प्रशासन के इस व्यवहार से वह काफी आहत हुई हैं और वे इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगी.

विधायक नीरा यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि वे कार्यक्रम छोड़ कर चली जातीं, लेकिन यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित था इसलिए कार्यक्रम में शामिल रहीं और योगाभ्यास किया. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार सरासर गलत है. यहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं.