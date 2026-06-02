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MLA की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश व्यापी काम बंद, कलम बंद प्रदर्शन, तहसीलदार ने कहा सभी का हो नार्को टेस्ट

दरअसल, ये मामला किसी फ़िल्मी कहानी की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है, नए नए क्लाइमेक्स जुड़ते जा रहे हैं. कभी विधायक खुद गिरफ्तारी देने निकल पड़ते है और फिर अचानक रास्ते से यूटर्न ले लेते हैं, तो कभी अचानक महिला भाजपा पार्षद नायब तहसीलदार तुषार पर चरित्र हनन का आरोप लगाती है.

सरगुजा : सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक का विवाद थमने का नाम नही ले रहा है. सोमवार से कनिष्ठ राज्य सेवा संघ, राजस्व कर्मचारी संघ, राजस्व निरीक्षक व पटवारी संघ ने पूरे प्रदेश में काम बंद कलम बंद कर विरोध शुरू कर दिया है. विधायक और उनके साथियों की गिरफ्तारी ना होने तक ये लोग विरोध जारी रखने की बात कह रहे है. इधर इस प्रदर्शन से शासकीय काम काज पर बड़ा असर पड़ा है.

सरगुजा एमएलए और नायब तहसीलदार विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

नायब तहसीलदार ने की नार्को टेस्ट की मांग

अब गिरफ्तारी ना होने से प्रदेश भर में बड़ा विरोध खड़ा हो चुका है. इस बीच आरोपों से परेशान नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में न्यायिक जांच कराई जाये और उनका और विधयाक समेत आरोप लगाने वाली महिला का भी नार्को टेस्ट कराया जाये.

विधायक ने मेरे साथ मारपीट की, उनके समर्थकों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर मारपीट की. हमारी शासन से कोई लड़ाई नहीं है, विधायक भी शासन के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये स्वीकार्य योग्य नहीं है. मेरा नार्को टेस्ट करा लें, विधायक की भी नार्को टेस्ट हो -तुषार मानिक

छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने किया काम बंद

घटना के विरोध में काम बंद कर बैठे संघ के लोगों का कहना है कि इससे आम जनता का काम प्रभावित हो रहा है. वो लोग भी चाहते हैं की जल्द से जल्दी वो काम पर वापस जाये और आम जनता के काम लंबित ना हो. लेकिन उनकी मांग पर शासन को सरकार को जल्द विचार करना चाहिए.

सरगुजा के सरकारी विभागों में कलम बंद प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

हम विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं -संतोष अग्रवाल

आरोपी सरकार में है, इसलिए शासन प्रशासन को गिरफ्तार करने में दिक्कत हो रही है -धर्मेन्द्र सिंह

इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए -नरेश कुमार मौर्य

निष्पक्ष जांच के बाद आरोपी पर कार्रवाई हो -सत्य प्रकाश

बहरहाल ये लड़ाई शासन बनाम सरकार हो चुकी हैं. जहाँ सरकार में बैठी भाजपा के नेता अपने विधयाक को सही साबित कर रहे हैं तो वहीं पूरा प्रशासनिक तंत्र नायब तहसीलदार के समर्थन में खड़ा हो चुका है. अन्य शासकीय विभाग के लोग भी अघोषित तौर पर इस विरोध के समर्थन में हैं. सरगुजा में इसकी बानगी सोमवार शाम को देखने को मिली जब प्रशासन के जन संपर्क विभाग ने कनिष्ठ राज्य सेवा संघ के प्रदर्शन की प्रेस रिलीज जन संपर्क के अधिकारिक वाट्सएप ग्रुप में शेयर की.