आजम खान के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर विधायक नादिरा ने उठाए सवाल
पटियाली विधायक ने कहा आजम की गिरफ्तारी समझ से परे है, परिवार को कोई जानकारी नहीं थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:55 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद ईडी द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर अब परिवार और करीबियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. इसी कड़ी में कासगंज, पटियाली विधानसभा सीट से विधायक आजम खान की भांजी नादिरा सुल्तान रविवार को आजम खान के घर पहुंचीं और ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए.
नादिरा सुल्तान ने आरोप लगाया कि आजम खान की रिहाई के दौरान, जिस तरह से भारी पुलिस बल और बीएसएफ जवान लगाकर उन्हें जेल से बाहर आते ही हिरासत में लिया गया, यह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है और आजम खान को किस प्रक्रिया के तहत ले जाया जा रहा है.
नादिरा सुल्तान ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईडी के अधिकारी वारंट लेकर आए थे, तो पहले आजम खान को जेल में रिसीव कराया जाना था. जेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन उन्हें जेल के अंदर दाखिल कराने के बजाय बाहर से ही हिरासत में ले लिया गया.
उन्होंने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि कानून के बजाय मनमानी की जा रही है. आजम खान के साथ किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है.
नादिरा सुल्तान ने आगे बताया कि दोपहर 12 बजे अदालत में सुनवाई होनी है और अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है. उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम रहा कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई, लेकिन रिहाई के बाद ईडी की कार्रवाई ने एक बार फिर परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
फिलहाल देखना होगा कि अदालत में होने वाली सुनवाई में क्या फैसला सामने आता है और आजम खान को लेकर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है.
ये भी पढ़ें: जेल से बाहर आते ही आजम खान को ED ने हिरासत में लिया, बोले- "एक मुसलमान ने बच्चों के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी बनवायी, यही मेरा गुनाह है"