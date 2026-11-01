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आजम खान के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर विधायक नादिरा ने उठाए सवाल

ईडी की कार्यवाही पर विधायक नादिरा ने उठाए सवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद ईडी द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर अब परिवार और करीबियों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. इसी कड़ी में कासगंज, पटियाली विधानसभा सीट से विधायक आजम खान की भांजी नादिरा सुल्तान रविवार को आजम खान के घर पहुंचीं और ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए.

नादिरा सुल्तान ने आरोप लगाया कि आजम खान की रिहाई के दौरान, जिस तरह से भारी पुलिस बल और बीएसएफ जवान लगाकर उन्हें जेल से बाहर आते ही हिरासत में लिया गया, यह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है और आजम खान को किस प्रक्रिया के तहत ले जाया जा रहा है.