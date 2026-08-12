ETV Bharat / state

विधायक मुकेश भाकर का जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल, सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव

गेट पर बैठे धरने पर: पुलिस की ओर से रोके जाने पर विधायक मुकेश भाकर नाराज हो गए और वे कलेक्ट्रेट के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए. इस दौरान वृत्ताधिकारी जेठू सिंह ने विधायक मुकेश भाकर से समझाइश की. इसके बाद विधायक मुकेश भाकर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर अवधेश मीना से मिला और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

कुचामनसिटी: लाडनूं विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर बुधवार को विधायक मुकेश भाकर ने जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल दिया. विधायक की अगुवाई में उनके समर्थकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया. उन्होंने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने टू-लेयर बैरिकेड्स को भी पटक दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर किया.

क्या हैं मांगें: विधायक मुकेश भाकर ने जिला कलेक्टर को बताया कि लाडनूं विधानसभा में अनेकों समस्याएं व्याप्त हैं, जिनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा. साथ ही राजनीतिक दुर्भावना से प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है. किसानों को वर्ष 2023 से अब तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला है. वहीं, ट्रांसफर के नाम पर विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली कर दिए गए हैं. इसके अलावा किसानों को मूंग तुलाई का भुगतान भी लंबे समय से बकाया पड़ा है.

यह भी पढ़ें: स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव, पानी की बौछार मारकर खदेड़ा

आमजन में असुरक्षा का माहौल: भाकर ने आरोप लगाया कि जिले में महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और नशे के कारण आमजन में असुरक्षा का माहौल है. साथ ही पूरे जिले में बिजली और पेयजल की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि चाहे पंचायत समिति हो, क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो या स्कूलों में मरम्मत के नाम पर जारी किया गया बजट हो, सभी जगह भ्रष्टाचार का आलम है. इनके बारे में पूर्व में कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

जिला कलेक्टर से बात करते विधायक भाकर (ETV Bharat Kuchamancity)

चेतावनी और आश्वासन: विधायक ने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन कर पूरे जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा. इस पर जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने विधायक को सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.