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देहाती अंदाज में मुख्यमंत्री से बड़ी बात बोल गए विधायक मुथरालाल, बजने लगीं तालियां

देहाती अंदाज में मुख्यमंत्री से बड़ी बात बोल गए विधायक मुथरालाल ( Etv Bharat )

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में विधायक मथुरालाल डामर का खास देहाती अंदाज फिर चर्चा में है. उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पहले मालवी बोली में बात करने की मांग रख दी. इसके बाद ग्रामीण विधायक ने मुख्यमंत्री से ठेठ देसी अंदाज में कह दिया कि मोदी जी का विकसित भारत तब बनेगा, जब नर्मदा का पानी रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में आएगा. विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा का पानी रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का आश्वासन देते हुए मजाकिया अंदाज पूछा की चंबल का पानी नहीं चलेगा क्या?

हालांकि, विधायक मथुरालाल डामर ने इसपर भी टिप्पणी कर दी, और कहा कि चंबल का पानी चंबल वालों को और वहां के किसानों को दे दो. हमें तो नर्मदा का पानी चाहिए.