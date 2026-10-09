देहाती अंदाज में मुख्यमंत्री से बड़ी बात बोल गए विधायक मुथरालाल, बजने लगीं तालियां
जब नर्मदा का पानी रतलाम ग्रामीण को दोगे, तब बनेगा विकसित भारत, मुख्यमंत्री से बोले विधायक मथुरालाल. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:39 PM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में विधायक मथुरालाल डामर का खास देहाती अंदाज फिर चर्चा में है. उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पहले मालवी बोली में बात करने की मांग रख दी. इसके बाद ग्रामीण विधायक ने मुख्यमंत्री से ठेठ देसी अंदाज में कह दिया कि मोदी जी का विकसित भारत तब बनेगा, जब नर्मदा का पानी रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में आएगा. विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा का पानी रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का आश्वासन देते हुए मजाकिया अंदाज पूछा की चंबल का पानी नहीं चलेगा क्या?
हालांकि, विधायक मथुरालाल डामर ने इसपर भी टिप्पणी कर दी, और कहा कि चंबल का पानी चंबल वालों को और वहां के किसानों को दे दो. हमें तो नर्मदा का पानी चाहिए.
विधायक की बात सुनकर जमकर बजी तालियां
मुख्यमंत्री और विधायक मथुरा लाल डामर के बीच हो रहे हैं इस वर्चुअल संवाद को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई और ग्रामीण विधायक का समर्थन किया. भाजपा नेता, विधायक और कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी रतलाम में कम बारिश की वजह से बने हालातों पर ध्यान देने और जिले को सूखा ग्रस्त घोषित किए जाने की मांग को दोहराया है.
दरअसल, रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए. कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं और विधायकों से चर्चा की. रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर ने क्षेत्र में स्वीकृत हुए तालाबों के भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री को रतलाम आने का न्यौता दिया और रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग भी रखी.
मुख्यमंत्री और विधायक की ऐसे शुरू हुई बातचीत
इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मालवी में विधायक से पूछा कि और क्या हाल-चाल है. जिस पर विधायक मथुरा लाल डामर ने कहा, '' बहुत बढ़िया कार्यक्रम था. मोदी जी का विकसित भारत तब बनेगा जब रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में नर्मदा का पानी दोगे.'' विधायक जी के इस देसी अंदाज पर मुख्यमंत्री सहित कार्यक्रम में मौजूद अन्य नेताओं ने जमकर ठहाका लगाया. हालांकि, मुख्यमंत्री ने नर्मदा का पानी रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाने पर कोई घोषणा नहीं की लेकिन इस पर कार्य करने का ग्रामीण विधायक को आश्वासन जरूर दिया है.
बेबाक और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं मथुरालाल
रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामर अपने बेबाक और देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इससे पूर्व भी वह शासकीय अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने और बात नहीं सुनने की शिकायत भी मुख्यमंत्री से कर चुके हैं. कुछ महीने पहले रतलाम विकास प्राधिकरण के शपथ ग्रहण समारोह में भी विधायक मथुरा लाल डामर ने अपने खास अंदाज में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री द्वारा विधायकों को नहीं पहचानने और उनका काम नहीं किए जाने की बात खुले मंच से की थी.
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ग्रामीण विधायक ने कहा था, '' इस बार 165 विधायक हैं तो छोटे-मोटे विधायक को मंत्री पहचानते तक नहीं है.''