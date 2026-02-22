ETV Bharat / state

सीतापुर में किसानों से मिले विधायक, सुनीं समस्याएं; बोले- "मुआवजे के बाद ही जोती जा सकती है फसल"

सिधौली तहसील क्षेत्र के हिंडौरा गांव में दो दिन पूर्व खड़ी फसल जोते जाने का मामले में विधायक ने किसानों से की मुलाकात.

सीतापुर में किसानों से मिले विधायक
सीतापुर में किसानों से मिले विधायक (Photo credit: PRO)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर : जिले के सिधौली तहसील क्षेत्र के हिंडौरा गांव में दो दिन पूर्व खड़ी फसल जोते जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद रविवार को सिधौली विधायक मनीष रावत मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

किसानों का आरोप है कि नदी द्वारा छोड़ी गई दरियाबरार की 80 बीघा जमीन की पैमाइश सही ढंग से न किए जाने के कारण लगभग 20 बीघा जमीन से वास्तविक खेत मालिकों की खड़ी फसल की जुताई करवा दी गई. जिसके चलते किसानों की दो तीन सप्ताह के अंतराल पर कटने वाली गेंहू की लगभग 100 क्विंटल फसल बर्बाद हो गई. किसान का आरोप है कि उसकी 8 बीघा फसल ट्रैक्टर से जुतवा दी गई, जिसे उसने बटाई पर ले रखा था.

सीतापुर में किसानों से मिले विधायक (Video credit: PRO)

विधायक मनीष रावत ने कहा कि दो जनपदों की सीमा में पड़ने वाली जमीन को बगैर कमिश्नरेट ऑर्डर के खाली नहीं कराया जा सकता. इसकी जांच कराई जाएगी. साथ ही जिन वास्तविक किसानों की फसल ठीक ढंग से पैमाइश न किए जाने के कारण जोती गई है, उन्हें फसल का मुआवजा दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि फसल जोतने का राइट नहीं है. उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के बाद ही जमीन को खाली कराया जा सकता है. मौके पर पहुंची एसडीएम राखी वर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया कि पैमाइश की पुनः जांच की जाएगी और वास्तविक किसानों को फसल का एक माह में मुआवजा दिलाया जाएगा.

एसडीएम राखी वर्मा मौके के पर पहुंचकर पूरे मामले को सुना. उन्होंने कहा कि मुझे समय दीजिए, मैं इसकी जांच कराऊंगी जो भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होगी. जो पीड़ित हैं उनको जो उचित मुआवजा है वह भी दिया जाएगा. किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा.

यह भी पढ़ें : गर्मी में सीतापुर के लोगों को मिलेगी भरपूर बिजली, छीता पासी किले का होगा जीर्णोद्धार

TAGGED:

SITAPUR NEWS
MLA MANISH RAWAT MET FARMERS
MLA MANISH RAWAT
FARMERS PROBLEM IN SITAPUR
SITAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.