विधायक बैरवा बोले-शाहपुरा फिर बनेगा जिला...जानिए प्रयास और वजह
लालाराम ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Published : June 13, 2026 at 1:47 PM IST
भीलवाड़ा: शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने हाल में सार्वजनिक बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े किए. विधायक ने कहा, अनियमितता में अधिकारी भी लिप्त हैं और संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो अफसरों को भी उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा. बैरवा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक व्यवस्था मजबूत की एवं माता बहनों के सम्मान एवं अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई. मोदी किसानों को अंतिम पंक्ति से आगे लाए.
शाहपुरा से जिले का दर्जा छीनने के सवाल पर स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा बोले, पिछली कांग्रेस सरकार ने सत्ता वापसी के लिए लोकलुभावनी घोषणाएं की, जिनका धरातल में कुछ असर नहीं था. हमारी सरकार सता में आई तब व्यवस्था सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े. जिले बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व बजट चाहिए. शाहपुरा को जिला समाप्त किया, लेकिन यह फिर जिला बनेगा. हम मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं. शाहपुरा रियासत के समय भी जिला रहा था. भीलवाड़ा जिला फैला है. शाहपुरा जिला बनता है तो काम का विभाजन भी होगा और जनता को लाभ मिलेगा. उम्मीद है कि सरकार जब भी प्रदेश में नए जिले बनाएगी, तब सबसे पहले शाहपुरा जिला बनेगा.
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अफसरों को कठघरे में किया खड़ा: सार्वजनिक निर्माण में अनियमितता पर अफसरों पर सवाल खड़े करने पर विधायक बोले, सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजना का लाभ मिले. शाहपुरा में नए सरकारी भवन बन रहे हैं. जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि एक-एक काम की निगरानी रखूं. सरकार की छवि ना बिगड़े. सरकार का हर काम गुणवत्ता के आधार पर हो. मैं एक-एक काम चेक करने जाता हूं. कहीं भी निर्माण में कमी मिलती है तो संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई करो. यदि अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो वह किसी विषय और तथ्य को छुपाने का प्रयास करता है तो वह भी उनका दोषी होता है. इसलिए अधिकारियों को अधिकारियों की भाषा में ही जवाब देना पड़ता है. खराब निर्माण में अधिकारी भी बराबर दोषी हो सकते हैं. अगर अधिकारी दोषी होगा तो उनके खिलाफ भी कारवाई होगी.
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