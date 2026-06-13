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विधायक बैरवा बोले-शाहपुरा फिर बनेगा जिला...जानिए प्रयास और वजह

भीलवाड़ा: शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा ने हाल में सार्वजनिक बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े किए. विधायक ने कहा, अनियमितता में अधिकारी भी लिप्त हैं और संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो अफसरों को भी उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा. बैरवा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक व्यवस्था मजबूत की एवं माता बहनों के सम्मान एवं अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई. मोदी किसानों को अंतिम पंक्ति से आगे लाए.

शाहपुरा से जिले का दर्जा छीनने के सवाल पर स्थानीय विधायक लालाराम बैरवा बोले, पिछली कांग्रेस सरकार ने सत्ता वापसी के लिए लोकलुभावनी घोषणाएं की, जिनका धरातल में कुछ असर नहीं था. हमारी सरकार सता में आई तब व्यवस्था सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े. जिले बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व बजट चाहिए. शाहपुरा को जिला समाप्त किया, लेकिन यह फिर जिला बनेगा. हम मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं. शाहपुरा रियासत के समय भी जिला रहा था. भीलवाड़ा जिला फैला है. शाहपुरा जिला बनता है तो काम का विभाजन भी होगा और जनता को लाभ मिलेगा. उम्मीद है कि सरकार जब भी प्रदेश में नए जिले बनाएगी, तब सबसे पहले शाहपुरा जिला बनेगा.