पार्वती घाटी में बढ़ रहा पर्यटन का बोझ! लाडा ऐसे बढ़ाएगी वैली की लोड कैरिंग कैपेसिटी
पार्वती घाटी की लोड कैरिंग क्षमता का होगा अध्ययन, लाडा की बैठक में विधायक सुंदर ठाकुर ने दिए निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:59 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पार्वती घाटी, मणिकर्ण और कसोल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का बड़ी संख्या में पर्यटक रुख कर रहे हैं. वहीं, पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्र की लोड कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक आकलन करवाना जरूरी है. इसी मुद्दे को लेकर कसोल में लाडा की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में लाडा के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को इसके लिए किसी पेशेवर एजेंसी या स्पेशलिस्ट टीम से विस्तृत अध्ययन करवाने का सुझाव दिया गया, ताकि ओवर-टूरिज्म से पैदा होने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान खोजा जा सके और पर्यटन को टिकाऊ स्वरूप प्रदान किया जा सके.
पार्वती घाटी में विकास के लिए लाडा बैठक
वहीं, पार्वती घाटी में पर्यटन, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (लाडा) की महत्वपूर्ण बैठक वन विभाग विश्राम गृह, कसोल में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता लाडा के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की. कसोल, मणिकर्ण और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकासात्मक जरुरतों पर आयोजित बैठक में डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे. इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने हाल ही में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.
वॉल्वो बसों की टाइमिंग को बढ़ाने का सुझाव
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एनएचपीसी अधिकारियों को लाडा के तहत देय राशि शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके. बैठक में पार्वती घाटी में लगातार बढ़ रहे पर्यटन दबाव और यातायात संबंधी चुनौतियों पर विशेष मंथन हुआ. सड़क मार्गों की स्थिति, विभिन्न स्लाइडिंग प्वाइंट्स पर जमा मलबे को हटाने, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और यातायात व्यवस्था को ज्यादा सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा की गई. वॉल्वो बसों की आवाजाही के समय को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमित करने का सुझाव भी रखा गया, ताकि यातायात जाम की समस्या को कम किया जा सके.
"पार्वती घाटी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार समय की जरूर बन गया है. विशेष रूप से स्ट्रीट लाइट और सीवरेज व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर बल दिया जाएगा." - सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक, कुल्लू
NHPC को सड़क मरम्मत के दिए निर्देश
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एनएचपीसी अधिकारियों को मणिकर्ण-बरशैणी सड़क मार्ग की मरम्मत और मार्ग पर पड़े मलबे को समय से हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़क से संबंधित भूमि एनएचपीसी के नाम दर्ज है, इसलिए इसे लोक निर्माण विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिससे सड़क के रखरखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके.
सीवरेज व्यवस्था की DPR तैयार
बैठक में मणिकर्ण में पर्यटन विभाग की भूमि पर एक पार्क विकसित करने के लिए लाडा से धनराशि उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी. इसके अलावा कसोल और मणिकर्ण क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार करवाने और निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए. स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर भी बैठक में व्यापक चर्चा हुई. क्षेत्र में कूड़ा-कचरा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने और लोगों को कचरे के पृथक्करण (Segregation) के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया गया.
पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी
लाडा की इस बैठक में उपस्थित सभी विभागों एवं जनप्रतिनिधियों ने पार्वती घाटी को स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाए रखने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया. बैठक में यह भी दोहराया गया कि पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास के बीच संतुलन स्थापित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. इसी उद्देश्य से क्षेत्र में जरूरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए.