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पार्वती घाटी में बढ़ रहा पर्यटन का बोझ! लाडा ऐसे बढ़ाएगी वैली की लोड कैरिंग कैपेसिटी

कुल्लू: जिला कुल्लू की पार्वती घाटी, मणिकर्ण और कसोल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का बड़ी संख्या में पर्यटक रुख कर रहे हैं. वहीं, पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्र की लोड कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक आकलन करवाना जरूरी है. इसी मुद्दे को लेकर कसोल में लाडा की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में लाडा के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को इसके लिए किसी पेशेवर एजेंसी या स्पेशलिस्ट टीम से विस्तृत अध्ययन करवाने का सुझाव दिया गया, ताकि ओवर-टूरिज्म से पैदा होने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान खोजा जा सके और पर्यटन को टिकाऊ स्वरूप प्रदान किया जा सके.

पार्वती घाटी में विकास के लिए लाडा बैठक

वहीं, पार्वती घाटी में पर्यटन, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (लाडा) की महत्वपूर्ण बैठक वन विभाग विश्राम गृह, कसोल में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता लाडा के अध्यक्ष एवं विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की. कसोल, मणिकर्ण और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विकासात्मक जरुरतों पर आयोजित बैठक में डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे. इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने हाल ही में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

वॉल्वो बसों की टाइमिंग को बढ़ाने का सुझाव

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एनएचपीसी अधिकारियों को लाडा के तहत देय राशि शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके. बैठक में पार्वती घाटी में लगातार बढ़ रहे पर्यटन दबाव और यातायात संबंधी चुनौतियों पर विशेष मंथन हुआ. सड़क मार्गों की स्थिति, विभिन्न स्लाइडिंग प्वाइंट्स पर जमा मलबे को हटाने, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और यातायात व्यवस्था को ज्यादा सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा की गई. वॉल्वो बसों की आवाजाही के समय को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमित करने का सुझाव भी रखा गया, ताकि यातायात जाम की समस्या को कम किया जा सके.