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पेपर लीक मामले में जांच कहां तक पहुंची और अब तक क्या हुआ? केवल पठानिया के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई, कई बिल पास हुए साथ ही सत्ता-विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर चला. इसी कड़ी में शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश में हुए पेपर लीक मामले में जांच कहां तक पहुंची और इसमें अब तक क्या-क्या हुआ, इसको लेकर सवाल पूछा.

27 अगस्त को सदन में केवल सिंह पठानिया ने तारांकित प्रश्न संख्या 4550 के तहत पूछा क्या मुख्यमंत्री बतलाएंगे की प्रदेश में पेपर लीक मामले में गठित समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस मामले में कितने अधिकारी व कर्मचारी पकडे़ गए?. क्या इन पर कार्रवाई की गई और पूर्व में इनके द्वारा कौन-कौन से पेपर लीक किए गए थे, इसका ब्यौरा दें.

इस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार ने अधिसूचना 31.12.2022 द्वारा त्तकालीन सचिव (शिक्षा एवं सूचना प्रौद्यौगिकी) डॉ. अभिषेक जैन भारतीय प्रशासन सेवा, हिमाचल प्रदेश सरकार को जांच नियुक्त किया था. अभिषेक जैन ने 14 फरवरी 2023 को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी.

जिसके बाद सरकार ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (State Vigilance and Anti-Corruption Bureau) की रिपोर्ट और डॉ. अभिषेक जैन की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को 21 फरवरी भंग कर दिया गया.

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के तहत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक एवं परीक्षा अनियमितताओं से संबंधित 16 मामले विजिलेंस थाने में दर्ज किए गए. इन मामलों में तत्कालीन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर जांच किया गया. जिसमें 8 अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई.

जिनके नाम ये हैं

1.जितेंद्र कुमार तत्कालीन सचिव

2.उमा रानी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक

3. मदन लाल, तत्कालीन अधीक्षक/चपरासी

4. किशोरी लाल, चपरासी

5. सुरेंद्र शर्मा, तत्कालीन अवर सचिव

6.युधवीर सिंह, तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार

7.गोपाल दास, तत्कालीन क्लर्क/वरिष्ठ सहायक