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ETV भारत की खबर का असर, सपा विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा; योगी सरकार देगी जवाब

ETV भारत की खबर का असर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: ETV भारत ने पिछले दिनों 'मेरठ में बूचड़खाने की जगह बना पीएमश्री स्कूल, बदहाली का शिकार, गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ने को मजबूर बेटियां' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. साथ ही पीएमश्री स्कूल की वास्तविकता को उजागर किया था. अब इस विषय पर विधानसभा में योगी सरकार जवाब देगी. इसके बाद यहां की बदहाल स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी है. मेरठ में अब से लगभग 10 साल पहले एक कमेले (पशु वधशाला) को सपा शासनकाल में बंद किया गया था. इसके बाद प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री रहे आजम खान के प्रयासों से बेटियों के लिए 12वीं कक्षा तक का स्कूल स्थापित किया गया था. इस स्कूल को मेरठ के अफसरों ने पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज तो घोषित कर दिया, लेकिन गंदगी में न सिर्फ मासूम बेटियां यहां तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करती आ रही थीं. समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी. (Video Credit: ETV Bharat) मेरठ मंडल शहरी क्षेत्र में स्थित पीएमश्री राजकीय विद्यालय का दर्जा जरूर पा गया, लेकिन यहां बेटियां संसाधनों के अभाव के साथ गंदगी और दुर्गंध में पढ़ाई करने को मजबूर रहती हैं. न पर्याप्त टीचर और न बेटियों के लिए साफ सुथरे टॉयलेट हैं. बिजली चली जाए तो जेनरेटर की भी कोई सुविधा नहीं है. स्थानीय लोगों, जागरूक संस्थाओं के साथ ही स्कूल में पढ़ने आने वाली छात्राओं ने भी ETV भारत को यह बात बताई थी. इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि यहां गंदे नाले के साथ ही कुत्तों की नसबंदी केंद्र बना दिया गया है.