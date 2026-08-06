ETV भारत की खबर का असर, सपा विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा; योगी सरकार देगी जवाब
सपा विधायक के इस विषय पर सवाल नंबर 55 पर योगी सरकार जवाब देगी. तब यहां के हालात बदलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:14 AM IST
मेरठ: ETV भारत ने पिछले दिनों 'मेरठ में बूचड़खाने की जगह बना पीएमश्री स्कूल, बदहाली का शिकार, गंदगी और दुर्गंध के बीच पढ़ने को मजबूर बेटियां' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. साथ ही पीएमश्री स्कूल की वास्तविकता को उजागर किया था. अब इस विषय पर विधानसभा में योगी सरकार जवाब देगी. इसके बाद यहां की बदहाल स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी है.
मेरठ में अब से लगभग 10 साल पहले एक कमेले (पशु वधशाला) को सपा शासनकाल में बंद किया गया था. इसके बाद प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री रहे आजम खान के प्रयासों से बेटियों के लिए 12वीं कक्षा तक का स्कूल स्थापित किया गया था.
इस स्कूल को मेरठ के अफसरों ने पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज तो घोषित कर दिया, लेकिन गंदगी में न सिर्फ मासूम बेटियां यहां तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करती आ रही थीं.
मेरठ मंडल शहरी क्षेत्र में स्थित पीएमश्री राजकीय विद्यालय का दर्जा जरूर पा गया, लेकिन यहां बेटियां संसाधनों के अभाव के साथ गंदगी और दुर्गंध में पढ़ाई करने को मजबूर रहती हैं. न पर्याप्त टीचर और न बेटियों के लिए साफ सुथरे टॉयलेट हैं. बिजली चली जाए तो जेनरेटर की भी कोई सुविधा नहीं है.
स्थानीय लोगों, जागरूक संस्थाओं के साथ ही स्कूल में पढ़ने आने वाली छात्राओं ने भी ETV भारत को यह बात बताई थी. इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि यहां गंदे नाले के साथ ही कुत्तों की नसबंदी केंद्र बना दिया गया है.
नगर निगम ने कूड़ा डिपो भी बना दिया है. इससे यहां ऐसी दुर्गंध फैलती है कि बच्चियां लंच तक नहीं कर पाती हैं. अध्यापक भी कहते हैं कि पर्याप्त स्टाफ नहीं है. मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी ने यह मामला विधानसभा में उठाया लेकिन दस साल में पीएमश्री नाम तो अवश्य मिला, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए.
समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि ETV भारत ने जनसरोकार से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया, जिसमें हमसे भी बात की गई. हमने नगर आयुक्त, जिलाधिकारी से कहा लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.
इसके बाद यह मुद्दा विधानसभा में रखा गया, जिसकी याचिका अध्यक्ष ने स्वीकार कर ली है. अब प्रदेश सरकार इस पर जवाब देगी. सपा विधायक रफीक अंसारी के इस विषय में सवाल नंबर 55 पर योगी सरकार जवाब देगी.
बहरहाल, इस स्कूल में न सिर्फ शिक्षकों का अभाव है, बल्कि जहां कभी 2000 से ज्यादा सामान्य परिवार की बेटियां पढ़ाई करती थीं, अब वहां इस स्कूल में छात्राओं की संख्या महज तीन अंकों में है.
बता दें कि बीते वर्षों में सपा विधायक ने इस विषय को उठाया लेकिन बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने ETV भारत के प्रयासों की भी सराहना की है. उन्हें उम्मीद है कि बेटियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जल्द मुक्ति मिलने वाली है.
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