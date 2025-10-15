विधायक कपूर वाल्मीकि ने हल्के के गांवों का किया दौरा, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, विपक्ष पर साधा निशाना
विधायक कपूर वाल्मीकि ने हल्के के गांवों का दौरा कर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं.
Published : October 15, 2025 at 4:42 PM IST
भिवानी: जिले के बवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि ने हल्के के कई गांवों का दौरा कर जनता दरबार लगाया. इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. विधायक के सामने ग्रामीणों ने जलभराव और फसल बर्बादी जैसी समस्याएं रखी. विधायक ने मौके पर अधिकारियों से बात कर समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
मोटर वाटर पंप से निकाला जा रहा पानी: विधायक कपूर वाल्मीकि ने कहा कि, "प्राकृतिक आपदा के चलते क्षेत्र में जलभराव हुआ, लेकिन सरकार ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है. मोटर वाटर पंप और ड्रेनेज के जरिए पानी निकाला जा रहा है."
फसल मुआवजा और एमएसपी का दिया भरोसा:कपूर वाल्मीकि ने आगे कहा कि, "किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार बाजरा और कपास का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी, जबकि बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा सीधे किसानों के खातों में आएगा.इसके लिए क्षति पूर्ति पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है."
विपक्ष पर किया वार: विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, "जो लोग विधानसभा से भागते हैं और सड़क पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे जनता अब अच्छी तरह वाकिफ है." उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि, “जो अपने परिवार को एक नहीं कर सकते, वो जनता का क्या भला करेंगे.”
प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ:इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि, "मोदी आज विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं. पहले प्रधानमंत्री विदेश जाकर अनजान रहते थे, लेकिन आज जहां भी मोदी जाते हैं, उनका स्वागत होता है."
काम ना करने वाले अधिकारियों को चेतावनी: भाजपा विधायक कपूर वाल्मीकि ने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार हर किसान के बाजरे का एक-एक दाना खरीदेगी. इस बार जलभराव की बड़ी समस्या देखने को मिली है, लेकिन इसके समाधान के प्रयास लगातार जारी हैं. बर्बाद फसलों और क्षतिग्रस्त मकानों का उचित मुआवजा प्रभावित लोगों को दिया जाएगा. जो भी अधिकारी काम करने में आनाकानी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
चौटाला परिवार पर साधा निशाना: चौटाला परिवार की आंतरिक राजनीति पर कटाक्ष करते हुए विधायक ने कहा कि “जहां खड़े होकर कुछ लोग चार लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अब जनता भ्रमित नहीं होगी. चौटाला परिवार ना अपने परिवार को एक कर पा रहा है और ना पार्टी संगठन को."
