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42 पोंग डैम विस्थापित परिवारों को मिले भूमि पट्टे, सालों के इंतजार के बाद अब बनवा सकेंगे हिमाचली बोनाफाइड

विधायक कमलेश ठाकुर ने 42 पोंग डैम विस्थापित परिवारों को भूमि-पट्टे बांटे, पहले चरण में सीएम 89 पात्र परिवारों को बांट चुके हैं भूमि-पट्टे.

land lease to 42 Pong Dam displaced families
कमलेश ठाकुर ने 42 पोंग डैम विस्थापित परिवारों को बांटे भूमि-पट्टे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 4:24 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 5:12 PM IST

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देहरा: कांगड़ा जिले की देहरा विधानसभा क्षेत्र के भटोली फकोरियां में श्रीराधाकृष्ण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक कमलेश ठाकुर ने 42 पात्र पोंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे बांटे. पट्टे मिलने के साथ ही इन परिवारों को संबंधित भूमि पर मालिकाना हक मिल गया है. अब वे हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे. वहीं, कार्यक्रम में पट्टे प्राप्त करने वाले परिवारों ने प्रदेश सरकार और विधायक कमलेश ठाकुर का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भूमि का मालिकाना हक मिलने से उनकी सालों पुरानी अनिश्चितता खत्म हुई है और अब उनके परिवारों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा.

देहरा विधायक कमलेश ठाकुर (ETV Bharat)

'पोंग बांध विस्थापित को अब न्याय मिलना हुआ शुरू'

इस अवसर पर विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि पोंग बांध विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को अब न्याय मिलना शुरू हुआ है. भूमि पर मालिकाना हक मिलने से उनके जीवन में स्थायित्व आएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरिपुर में आयोजित जनसभा के दौरान 89 पात्र पोंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे सौंपे थे. अब दूसरे चरण में 42 और पात्र परिवारों को पट्टे देकर सरकार ने पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है.

"आज इन परिवारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है. सालों से जिस अधिकार का इंतजार था, वह अब उन्हें मिल रहा है. हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि पात्र लोगों को उनका हक दिलाने का काम कर रही है. जिन पात्र विस्थापित परिवारों के मामले अभी लंबित हैं, उन्हें भी नियमानुसार राहत प्रदान करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है. पुनर्वास से जुड़े मामलों का चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहे." - कमलेश ठाकुर, विधायक, देहरा विधानसभा क्षेत्र

दो साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड

वहीं, दो साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि जुलाई माह में विधायक बने उन्हें दो साल पूरे हो गए हैं. इसके लिए उन्होंने देहरा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें विधानसभा भेजा, उसी विश्वास को निभाने के लिए वह लगातार काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद उनके पास सीमित समय था, इसलिए शुरुआत से ही प्राथमिकता तय कर विकास कार्यों को गति दी गई है.

देहरा में इन कार्यों को मिली मंजूरी

कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति मिली है. कई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत और हर वर्ग की समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा गया है और जरूरत के अनुसार बजट भी स्वीकृत कराया गया है.

"राजनीति मेरे लिए सिर्फ बयान देने का जरिया नहीं, बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है. अगर किसी गांव या क्षेत्र में कोई समस्या सामने आती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाता है. अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और तय समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी की जाए." - कमलेश ठाकुर, विधायक, देहरा विधानसभा क्षेत्र

'विकास के नए आयाम स्थापित करेगा देहरा'

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी. जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है. पोंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास से लेकर क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तक सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में देहरा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा. कमलेश ठाकुर ने कहा कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. इसी विश्वास के साथ वह क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा और देहरा के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य करती रहेंगी.

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Last Updated : July 15, 2026 at 5:12 PM IST

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