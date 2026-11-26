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झारखंड कोई उपनिवेश नहीं, जिसका सिर्फ संसाधनों के लिए हो दोहन- MMDR संशोधन पर कल्पना सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला

झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ( सौ. JVSTV )

रांचीः केंद्र सरकार के माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन कानून 2026 को लेकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला.

झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने संशोधन को राज्यों के खनिज अधिकारों और संघीय व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि झारखंड कोई उपनिवेश नहीं है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ खनिज संसाधनों के दोहन के लिए किया जाए. देश की समृद्धि का रास्ता झारखंड की गरीबी से होकर नहीं गुजरना चाहिए.