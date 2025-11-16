ETV Bharat / state

विधायक कल्पना सोरेन ने शिल्पा राव संग मंच पर मिलाया सुर, दर्शकों से बटोरी तालियां

झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन ने गायिका शिल्पा राव संग मंच पर गाना गाया.

MLA Kalpana Soren sang song with singer Shilpa Rao at Jharkhand Foundation Day event in Ranchi
मंच पर सिंगर शिल्पा राव के साथ विधायक कल्पना सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 10:05 PM IST

Updated : November 16, 2025 at 10:12 PM IST

रांचीः झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन संगीत की महफिल उस समय और ज्यादा खास हो गई जब बॉलीवुड की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव अपनी दिलकश प्रस्तुति दे रही थीं.

उनकी आवाज पूरे मोरहाबादी मैदान में गूंज रही थी और दर्शक पूरी तरह सुरों में डूबे थे. इसी बीच एक अनोखा और यादगार पल आया. विधायक कल्पना सोरेन भी मंच के सामने मौजूद दर्शकों के बीच से उठकर शिल्पा राव के साथ स्टेज पर पहुंच गईं.

शिल्पा राव के लाइव परफॉर्मेंस का जादू इतना असरदार था कि कल्पना सोरेन अपने आप को रोक नहीं पाईं और उन्होंने मंच पर जाकर बॉलीवुड गीतों पर साथ में गाना शुरू किया. दोनों ने सुरों को मिलाते हुए बेहद सहज और आत्मीय तरीके से प्रस्तुति दी. यह दृश्य देखते ही दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई. मंच पर यह संगीत संगम इतना खूबसूरत था कि लोग लगातार तालियां बजाते हुए उनका हौसला बढ़ाते रहे.

दर्शकों ने कहा कि यह पल झारखंड स्थापना दिवस समारोह के सबसे यादगार क्षणों में से एक रहा. क्योंकि इसमें एक तरफ बॉलीवुड का दमदार स्वर मंच पर था और दूसरी तरफ राज्य की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाकर कला और संस्कृति के उत्सव में शामिल रहीं.

बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने भी कल्पना सोरेन का स्वागत मुस्कुराते हुए किया और दोनों ने मिलकर गीतों के माध्यम से इस रात को और भी मधुर और खास बना दिया. यह दृश्य लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में अंकित रहेगा.

Last Updated : November 16, 2025 at 10:12 PM IST

