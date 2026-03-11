ETV Bharat / state

झारखंड में ROB और RUB के निर्माण में राज्य सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे, कल्पना सोरेन का सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

विधायक कल्पना सोरेन ( Etv Bharat )