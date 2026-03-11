ETV Bharat / state

झारखंड में ROB और RUB के निर्माण में राज्य सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे, कल्पना सोरेन का सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

आरओबी और आरयूबी निर्माण से जुड़े सवालों को सदन में विधायक कल्पना सोरेन ने उठाया.

MLA KALPANA SOREN
विधायक कल्पना सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 6:31 PM IST

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांचीः गांडेय से झामुमो की विधायक कल्पना सोरेन ने प्रश्नकाल के दौरान पथ निर्माण विभाग से जुड़ा प्रश्न उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि झारखंड में रेलवे क्रासिंग पर रोड ओवर ब्रिज यानी ROB और रोड अंडर ब्रिज यानी RUB के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार को क्रमश: 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करनी पड़ती है. लेकिन क्या यह सही है कि राज्य सरकार को करीब 60 से 65 प्रतिशत खर्च करने की जरुरत पड़ जाती है. क्योंकि रेलवे सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन पर खर्च करती है. जबकि राज्य सरकार अप्रोच रोड तैयार करती है साथ ही भूमि अधिग्रहण करती है. इसकी वजह से राशि बढ़ जाती है. क्या राज्य सरकार पर पड़ने वाले इस भार को कम किया जा सकता है.

खर्च को समानुपातिक करने के लिए रेलवे से होगा आग्रह

जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह बात सही है कि आरओबी और आरयूबी के निर्माण का खर्च राज्य और रेलवे को 50-50 प्रतिशत वहन करना होता है. लेकिन इसमें एक तकनीकि विसंगति है. क्योंकि रेलवे सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत का 50 प्रतिशत वहन करता है. लेकिन राज्य सरकार को यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ-साथ अप्रोच रोड की जिम्मेदारी भी देखनी पड़ती है. इसकी वजह से राज्य सरकार की लागत राशि 50 प्रतिशत की जगह 60-65 प्रतिशत हो जाती है. मंत्री ने कहा कि इस प्रश्न के आधार पर रेलवे को विभाग के स्तर से पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा ताकि वास्तविक खर्च की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके.

विधायक कल्पना सोरेन के सवाल और मंत्री के जवाब (Etv Bharat)
राज्य को मिलनी चाहिए ट्रेस पासिंग से मुक्ति

पूरक के तहत विधायक कल्पना सोरेन ने पूछा कि रेलवे लाइन कई गांवों के पास से गुजरती है. लेकिन वहां रेलवे फाटक की व्यवस्था नहीं होती. ऐसे में क्या ट्रेस पासिंग के लिए कोई व्यवस्था संभव है. जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि रेलवे का नियम है कि जहां फाटक होगा, वहीं पर आरओबी या आरयूबी का निर्माण हो सकता है. लेकिन ट्रेस पासिंग वाले क्षेत्र के लिए किसी तरह के कंस्ट्रक्शन का प्रावधान नहीं है. इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्द केंद्र सरकार से आग्रह करेगी कि उन जगहों पर रेल अंडर ब्रिज बनाकर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए. लिहाजा, इन विसंगतियों पर भारत सरकार को आग्रह पत्र भेजा जाएगा.

रेलवे को झारखंड से होती है मोटी कमाई

कल्पना सोरेन ने कहा कि रेलवे को धनबाद और चक्रधरपुर से माल ढुलाई के एवज में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है. इस अनुपात में रेलवे की ओर से राज्यवासियों को सुविधा नहीं मिल रही है. मंत्री सुदिव्य ने कहा कि झारखंड में रेल लाइनों का निर्माण नागरिक सुविधा के लिए नहीं बल्कि माल ढुलाई के लिए हुआ था. आज भी रेलवे को झारखंड से बड़ा राजस्व मिलता है. लेकिन यहां की जनता की सुरक्षा पर रेलवे विशेष ध्यान नहीं देती. लिहाजा, रेवेन्यू का एक समुचित हिस्सा राज्य में सुविधाओं पर खर्च करने के लिए आग्रह किया जाएगा.

संपादक की पसंद

