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असम में झारखंड के सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन का धुआंधार चुनाव प्रचार, झामुमो उम्मीदवार के लिए मांगे वोट

असम के चाय बागान में मजदूरों के साथ कल्पना सोरेन ( सौ. जेएमएम )

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे लोकप्रिय हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की धुंआधार शुरुआत की. झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि असम में पार्टी की पहली चुनावी सभा सफल मानी जा रही है.

सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता में हुआ है इजाफा

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब बीजेपी के इशारे पर ईडी ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को गलत मामले में जेल भेजा था, तो विपत्ति के समय में हमें एसेट के रूप में कल्पना सोरेन मिलीं. सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और असम विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की पहली सभा में उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि हमारे नेता और पार्टी का जनाधार बढ़ा है.

महिलाओं से चर्चा करतीं कल्पना सोरेन (सौ. जेएमएम)

चबुआ में झामुमो उम्मीदवार के लिए कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की

असम विधानसभा चुनाव में चबुआ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी भूबेन मुरारी के पक्ष में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की. चबुआ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी भूबेन मुरारी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि असम के चाय बागान के मजदूरों की आवाज झामुमो बनेगा.