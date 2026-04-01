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असम में झारखंड के सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन का धुआंधार चुनाव प्रचार, झामुमो उम्मीदवार के लिए मांगे वोट

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया.

Assam Assembly election
असम के चाय बागान में मजदूरों के साथ कल्पना सोरेन (सौ. जेएमएम)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 8:37 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे लोकप्रिय हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की धुंआधार शुरुआत की. झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि असम में पार्टी की पहली चुनावी सभा सफल मानी जा रही है.

सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता में हुआ है इजाफा

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब बीजेपी के इशारे पर ईडी ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को गलत मामले में जेल भेजा था, तो विपत्ति के समय में हमें एसेट के रूप में कल्पना सोरेन मिलीं. सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में सीएम हेमंत सोरेन की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और असम विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की पहली सभा में उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि हमारे नेता और पार्टी का जनाधार बढ़ा है.

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महिलाओं से चर्चा करतीं कल्पना सोरेन (सौ. जेएमएम)

चबुआ में झामुमो उम्मीदवार के लिए कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की

असम विधानसभा चुनाव में चबुआ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी भूबेन मुरारी के पक्ष में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा की. चबुआ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी भूबेन मुरारी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि असम के चाय बागान के मजदूरों की आवाज झामुमो बनेगा.

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महिला मजदूर के साथ कल्पना सोरेन (सौ. जेएमएम)

चाय बागान के मजदूरों से मिलीं कल्पना सोरेन

विधायक कल्पना सोरेन एवं सांसद जोबा माझी ने चबुआ विधानसभा स्थित चाय बागान में कार्यरत मजदूरों से बातचीत कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की.

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पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते सीएम हेमंत सोरेन (सौ. जेएमएम)

मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने किया चुनाव प्रचार

वहीं असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 28 मार्च से ही असम में कैंप कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बुधवार को तिनसुकिया जिला के मार्गेरिटा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जरनैल मिंज के समर्थन में मार्गेरिटा टी इस्टेट खेल मैदान (तिनसुकिया जिला) में चुनावी जनसभा को संबोधित किया.

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चुनावी सभा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन (सौ. जेएमएम)

इस दौरान असम के पारंपरिक पहनावे में नजर आ रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा में आये लोगों से झामुमो प्रत्याशी जरनैल मिंज को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि असम के चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, बल्कि इतिहास बनाने का चुनाव है. यहां की जनता बदलाव का मन बना चुकी है.

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Last Updated : April 1, 2026 at 8:56 PM IST

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KALPANA SOREN IN ASSAM
चाय बागानों में कल्पना सोरेन
कल्पना सोरेन का चुनाव प्रचार
असम विधानसभा चुनाव में झामुमो
JMM CANDIDATE BHUBEN MURARI

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