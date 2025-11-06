कल्पना सोरेन ने थामी प्रचार की कमान, घाटशिला में झामुमो के लिए मांगे वोट
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए विधायक कल्पना सोरेन ने झामुमो के लिए चुनाव प्रचार किया.
Published : November 6, 2025 at 8:02 PM IST
घाटशिला/पूर्वी सिंहभूमः जिला में झामुमो की ऐतिहासिक जनसभा में जनसैलाब उमड़ा. झामुमो के प्रति लोगों में अभूतपूर्व उत्साह दिखा. इस चुनाव प्रचार में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी सहित कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही.
गंधनिया हाट मैदान में झामुमो का जमावड़ा
आज गुरुवार को गंधनिया हाट मैदान में झामुमो की ऐतिहासिक जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. चुनावी मंच पर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही. इस सभा में मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सविता महतो, पूर्व विधायक सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, दिवंगत विधायक स्व. रामदास सोरेन की धर्मपत्नी सूरजमोनी सोरेन और पार्टी प्रत्याशी सोमेश सोरेन सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनकल्याणकारी योजनाओं ने झारखंड की तस्वीर बदल दी है. स्व. रामदास सोरेन एक समर्पित और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, जिनकी विकास की विरासत आज भी जनता के दिलों में जीवित है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके पुत्र सोमेश सोरेन उसी मार्ग पर चलते हुए घाटशिला की जनता की सेवा करेंगे.
इस सभा को संबोधित करते हुए झामुमो की स्टार प्रचारक सह विधायक कल्पना सोरेन ने मंच पर उपस्थित सभी नेताओं, सुरक्षा कर्मियों और हजारों की संख्या में आए जनसमूह का हृदय से आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि स्व. दिशोम गुरु शिबू सोरेन और स्व. रामदास सोरेन के निधन से झारखंड ने अपने दो पुरोधा खो दिए हैं. ऐसा लगता है मानो भगवान ने गुरु और शिष्य दोनों को किसी विशेष कारण से अपने पास बुला लिया हो. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विधानसभा का दायित्व एक युवा, कर्मठ और जनप्रिय नेता सोमेश सोरेन को सौंपा है. जो अपने पिता के प्रतिबिंब बनकर जनता के सुख-दुख में साथ रहेंगे.
कल्पना सोरेन ने महिलाओं की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की सहायता देकर उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया है. इस सभा में उपस्थित भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है.
इसे भी पढ़ें- रामदास दा के विकास के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए सोमेश को जीत दिलाएंः कल्पना सोरेन
इसे भी पढे़ं- मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, बोली- रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा
इसे भी पढ़ें- घाटशिला में रघुवर दास का रोड शो, भाजपा की जीत का किया दावा, रामेश्वर उरांव ने कहा- झामुमो की होगी जीत