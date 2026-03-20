ETV Bharat / state

अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन पर विधायक का तंज ,शासकीय भूमि को भी मुक्त कराने की मांग

बालोद : बालोद जिले में बीते दिनों बालोद से लेकर झलमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 में किए गए अतिक्रमण अवैध निर्माण को हटाया गया है. इसे लेकर विधायक संगीता सिन्हा ने प्रशासन की तारीफ की.उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय पहल है, कई लोगों के छोटे-छोटे दुकान, गुमटी और आजीविका से जुड़े साधन अब खत्म हो गए हैं. लेकिन हकीकत में उन्होंने इस पत्र के माध्यम से प्रशासन को आईना दिखाया है कि आप लोग शासकीय कॉलोनी आवास के माध्यम से जो अतिक्रमण किए हैं उसे भी हटाएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जनता में जाएगा. आपको बता दें विधायक ने कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह पत्र लिखा है और सदैव अतिक्रमण को लेकर विवादों में रहे सदर बाजार का भी जिक्र किया है.



आजीविका संकट का विषय

विधायक के मुताबिक अवैध कब्जा हटाने की इस कार्यवाही के बाद ये तथ्य सामने आया है कि इसमें अनेक गरीब परिवार भी प्रभावित हुए हैं जिनके छोटे-छोटे दुकान, गुमटी, घरों को तोड़ा गया है. ये सभी दुकानों के भरोसे जैसे-तैसे अपने परिवार का गुजर-बसर चला रहे थे। इस कार्यवाही से उन सब की आजीविका झिन गई एवं अनेक परिवार बेघर हो गये हैं. अवैध अतिक्रमण हटाने के पूर्व जिला प्रशासन ने ना तो इन लोगों से चर्चा की और ना ही समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयास किया गया . इस दौरान इन लोगों को अपनी दुकान को अन्यत्र व्यवस्थित करने का अवसर भी नहीं मिला. जिसके कारण आज इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है,जो चिंता का विषय है.