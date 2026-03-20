अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन पर विधायक का तंज ,शासकीय भूमि को भी मुक्त कराने की मांग
बालोद विधायक ने अतिक्रमण हटाए जाने के बाद प्रशासन को पत्र लिखकर तंज कसा.विधायक ने शासकीय भूमि पर भी कार्रवाई करने की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 6:21 PM IST
बालोद : बालोद जिले में बीते दिनों बालोद से लेकर झलमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 में किए गए अतिक्रमण अवैध निर्माण को हटाया गया है. इसे लेकर विधायक संगीता सिन्हा ने प्रशासन की तारीफ की.उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय पहल है, कई लोगों के छोटे-छोटे दुकान, गुमटी और आजीविका से जुड़े साधन अब खत्म हो गए हैं. लेकिन हकीकत में उन्होंने इस पत्र के माध्यम से प्रशासन को आईना दिखाया है कि आप लोग शासकीय कॉलोनी आवास के माध्यम से जो अतिक्रमण किए हैं उसे भी हटाएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जनता में जाएगा. आपको बता दें विधायक ने कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह पत्र लिखा है और सदैव अतिक्रमण को लेकर विवादों में रहे सदर बाजार का भी जिक्र किया है.
आजीविका संकट का विषय
विधायक के मुताबिक अवैध कब्जा हटाने की इस कार्यवाही के बाद ये तथ्य सामने आया है कि इसमें अनेक गरीब परिवार भी प्रभावित हुए हैं जिनके छोटे-छोटे दुकान, गुमटी, घरों को तोड़ा गया है. ये सभी दुकानों के भरोसे जैसे-तैसे अपने परिवार का गुजर-बसर चला रहे थे। इस कार्यवाही से उन सब की आजीविका झिन गई एवं अनेक परिवार बेघर हो गये हैं. अवैध अतिक्रमण हटाने के पूर्व जिला प्रशासन ने ना तो इन लोगों से चर्चा की और ना ही समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयास किया गया . इस दौरान इन लोगों को अपनी दुकान को अन्यत्र व्यवस्थित करने का अवसर भी नहीं मिला. जिसके कारण आज इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है,जो चिंता का विषय है.
एक जैसी कार्रवाई करने को कहा
विधायक ने प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा कि अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की तरह शासकीय कब्जों को भी हटाते तो सकारात्मक संदेश जाता. विधायक ने पत्र में शासकीय आवास परिसर ग्राम सिवनी, PWD एवं सिंचाई कॉलोनी परिसर बालोद में निर्मित आवासों के सामने और आजू-बाजू किए गए अवैध कब्जे का जिक्र करते हुए कलेक्टर निवास परिसर बालोद, पुलिस अधीक्षक निवास (वर्तमान में) परिसर बालोद के सामने किये गये अवैध कब्जे का जिक्र किया. साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सदर रोड बालोद के दोनों ओर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाकर इन्हें अतिक्रमणमुक्त किये जाने की मांग को महत्वपूर्ण बताया जो कि बालोद नगरवासियों द्वारा किया गया है ताकि आवागमन में सुविधा हो. आमजनों तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचे और वे भी अपना अतिक्रमण छोड़ने के लिए स्वमेव प्रेरित हो सके.
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