ETV Bharat / state

विधायक ने सार्वजनिक मंच से लगाए आरोप, कहा, 'पीबीएम में संविदाकर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, पैसे लेते हैं'

कॉटेज का लोकार्पण करते विधायक ( ETV Bharat Bikaner )