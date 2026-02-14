विधायक ने सार्वजनिक मंच से लगाए आरोप, कहा, 'पीबीएम में संविदाकर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, पैसे लेते हैं'
विधायक जेठानंद व्यास ने आरोप लगाया कि जनता क्लिनिक में चिकित्सकों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर माहवार वसूली की जाती है.
Published : February 14, 2026 at 8:31 PM IST
बीकानेर: संभाग के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में मैनपॉवर सप्लाई और संविदाकर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होने को लेकर विधायक जेठानंद व्यास ने अस्पताल के अधीक्षक और कॉलेज के प्राचार्य के सामने सार्वजनिक मंच पर बड़ा बयान दे दिया. दरअसल शनिवार को अस्पताल में एक भामाशाह द्वारा 25 कॉटेज के निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम था. इसी में बोलते हुए विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए.
'कर्मचारियों से की जा रही वसूली': कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र वर्मा और अस्पताल अधीक्षक डॉ बीसी घीया सहित अनेक लोग मौजूद थे. इस दौरान विधायक जेठानंद व्यास ने अपने संबोधन में अस्पताल में संविदा नर्सिंगकर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविदा नर्सिंग कर्मचारी को अनुभव का प्रमाण पत्र चाहिए. इसलिए वे नौकरी करते हैं, लेकिन इसकी एवज में उनसे एक लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि जनता क्लीनिक में कार्यरत डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति में भी हर महीने 500 से 2000 रुपए की वसूली की जा रही है.
पढ़ें: ACB ने कसा शिकंजा, होटल-ढाबों पर चौथवसूली के बाद कोडवर्ड बता निकालते गाड़ियां, इंस्पेक्टर समेत 13 हिरासत में
बोले-ऊपर तक पहुंचाई बात: विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि मैंने इस बारे में ऊपर भी बात पहुंचाई है. अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य यहां बैठे हैं, तो सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, उस पर काम करना चाहिए. विधायक ने कहा कि जिस फर्म को टेंडर मिला है. वह फर्म पूरे कर्मचारी रखने के बजाए आधे कर्मचारी रख रही है. भुगतान पूरे कर्मचारियों का उठा रही है. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है.
पढ़ें: कृषि उपज मंडी में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, दलाल के पास से 25 लाख से अधिक नकदी बरामद
अस्पताल अधीक्षक बोले, जांच करवाएंगे: विधायक जेठानंद व्यास के बयान के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉ बीसी घीया ने कहा कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है. फिर भी कहीं कोई शिकायत है, तो उसकी जांच करवाएंगे. दरअसल अस्पताल और जनता क्लीनिक में टेंडर हासिल करने वाली फर्म ही मैनपॉवर सप्लाई में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी अप्वॉइंट करती है और उन्हें वेतन देती है. इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विधायक जेठानंद व्यास के सवाल खड़े किए हैं.