गोचर भूमि बदलाव मामले में विधायक जेठानंद ने कही यह बात

ईटीवी भारत को खास जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली गोचर भूमि के परिवर्तन को लेकर आदेश था और यही कारण रहा कि बीकानेर विकास प्राधिकरण बनने के बाद बने इस मास्टर प्लान में गोचर भूमि के साथ छेड़छाड़ हुई.

बीकानेर : जिले में गोचर और ओरण भूमि के मास्टर प्लान में परिवर्तन करने के विरोध में लगातार गोचर प्रेमी और गौ सेवक और संत समाज लगातार आंदोलन कर रहा है. विधायक जेठानंद व्यास ने साफ कहा कि गोचर भूमि में किसी तरह की छेड़छाड़ और बदलाव संभव नहीं है और किसी भी सूरत में इसको बदलने नहीं देंगे. बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि मामले में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ एक आदेश के चलते ये हुआ है.

गोचर की भूमि गोचर के काम ही आएगी : विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि इस बारे में उन्होंने सबसे पहले बात उठाई और अब विरोधी मौका तलाश रहे हैं और इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको एक जाजम पर बैठकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री और सीएमओ में अधिकारियों से बातचीत हुई है.

मंत्री के घर चोरी का खुलासा नहीं : बीकानेर में पिछले दिनों में हुई कुछ घटनाओं से कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल पर उन्होंने कहा कि बेशक घटनाएं हुई है लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ना जैसी कोई बात नहीं है. पहले और अब में फर्क है. उन्होंने कहा कि पहले घटना होती थी तो मामला दबा दिया जाता था लेकिन अब घटना होती है तो उसका खुलासा होता है और अपराधी भी पकड़े जाते हैं. चोरी और लूट किया गया माल भी बरामद होता है. पूर्व मंत्री बीडी कल्ला पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जो इस तरह की घटनाओं पर सवाल खड़े करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार में उनके मंत्री रहते हैं वावजूद उनके परिवार में हुई चोरी का आज तक खुलासा नहीं हुआ है, जबकि उस समय बड़े पुलिस अधिकारी और पूरी पुलिस डॉग स्क्वायड उस मामले की जांच में लगे हुए थे.

आजादी के 75 साल बाद भी आज भी बीकानेर को कई जगह गांव के रूप में व्यंग्यात्मक रूप से संबोधित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीकानेर का विकास प्रदेश के दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए था. लेकिन आज भी बीकानेर को कई जगह एक गांव के रूप में प्रचारित किया जाता है. अपनी 2 साल की कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि 2 साल में विकास की बहुत से काम हुए हैं और उन्होंने जनता के बीच एक साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा और 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे.

हिसाब मांगने वाले पहले अपना हिसाब दे : 2 साल की कार्यकाल को लेकर हिसाब मांगने की बात पर उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने 45 साल तक राजनीति की वह अपने शुरुआती 2 साल के कार्यकाल की तुलना मेरी 2 साल की कार्यकाल से कर लें तो अपने आप जवाब मिल जाएगा.