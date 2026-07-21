राज्यपाल से मिले जयराम महतो, JPSC-JSSC की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, आंदोलन की चेतावनी
विधायक जयराम महतो ने लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की.
Published : July 21, 2026 at 4:05 PM IST
रांची: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें राज्यपाल के समक्ष रखीं. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि राज्य के दोनों प्रमुख आयोग लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवालों के घेरे में हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.
राज्य सरकार को आयोगों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC का मुख्य दायित्व राज्य के युवाओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है लेकिन हर परीक्षा के बाद कोई न कोई विवाद सामने आ जाता है. कभी प्रश्नपत्र को लेकर, कभी उत्तर कुंजी को लेकर तो कभी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और राज्य सरकार को आयोगों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है.
परीक्षा प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए 'विसंगति'
जयराम महतो ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए. प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोगों में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं युवाओं के विश्वास को कमजोर कर रही है.
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि निर्धारित समय के भीतर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन की रणनीति आज से ही तैयार की जा रही है और राज्यभर के युवाओं को इसके लिए संगठित किया जाएगा.
कई तरह की सामने आई हैं शिकायतें
विधायक ने कहा कि हाल के दिनों में JPSC की परीक्षाओं में कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने विशेष रूप से ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी, परीक्षा प्रक्रिया और अन्य तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को इन समस्याओं से अवगत कराया गया है ताकि युवाओं के हित में आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निंदा
जयराम महतो ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की भी निंदा की है. उन्होंने कहा कि जो छात्र देश का भविष्य हैं, उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है. सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों से संवाद करना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए.
उन्होंने कहा कि यदि तथ्यों और जांच के आधार पर यह साबित होता है कि शिक्षा विभाग या संबंधित अधिकारी किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी के दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्री को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.
PM नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए जयराम महतो ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में 'मेलोडी' लेकर जा सकते हैं लेकिन देश में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं. उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि केंद्र सरकार, युवाओं और उनकी समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है.
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़
जेपीएससी घेराव कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम महतो ने कहा कि यह केवल JPSC का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जिस तरह अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, उसी प्रकार सभी संबंधित संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा.
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