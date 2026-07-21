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राज्यपाल से मिले जयराम महतो, JPSC-JSSC की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, आंदोलन की चेतावनी

रांची: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें राज्यपाल के समक्ष रखीं. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि राज्य के दोनों प्रमुख आयोग लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवालों के घेरे में हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

राज्य सरकार को आयोगों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगाने की जरूरत

उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC का मुख्य दायित्व राज्य के युवाओं के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है लेकिन हर परीक्षा के बाद कोई न कोई विवाद सामने आ जाता है. कभी प्रश्नपत्र को लेकर, कभी उत्तर कुंजी को लेकर तो कभी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और राज्य सरकार को आयोगों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता है.

मीडिया से बीतचीत करते हुए विधायक जयराम महतो (Etv Bharat)

परीक्षा प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए 'विसंगति'

जयराम महतो ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए. प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोगों में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं युवाओं के विश्वास को कमजोर कर रही है.

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि निर्धारित समय के भीतर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन की रणनीति आज से ही तैयार की जा रही है और राज्यभर के युवाओं को इसके लिए संगठित किया जाएगा.

कई तरह की सामने आई हैं शिकायतें

विधायक ने कहा कि हाल के दिनों में JPSC की परीक्षाओं में कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने विशेष रूप से ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी, परीक्षा प्रक्रिया और अन्य तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को इन समस्याओं से अवगत कराया गया है ताकि युवाओं के हित में आवश्यक कार्रवाई की जा सके.