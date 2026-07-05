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जगन हत्याकांड: एमएलए जसवंत गुर्जर बोले, 'बाहरी लोग लाश पर कर रहे राजनीति', विधायक रोहित बोहरा ने मंत्री से मांगा इस्तीफा

विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और रोहित बोहरा ने जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

MLA Jaswant Singh Gurjar and Rohit Bohra (Right)
विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और रोहित बोहरा (दाएं) (Etv Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 2:32 PM IST

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धौलपुर: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद गुर्जर समाज में भारी रोष देखा जा रहा है. इस घटना के बाद बाड़ी के वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने वीडियो जारी कर बाहरी लोगों को इस मामले में दखल नहीं देने की नसीहत दी है. उन्होंने बाहरी लोगों को बरसाती मेढ़क बताते हुए लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. वहीं राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने इस हत्या को सरकार का फेलियर बताते हुए संबंधित विभाग के मंत्री का इस्तीफा मांगा है

विधायक जसवंत गुर्जर ने वीडियो में कहा कि गत 15 दिन से मेरी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी. निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था. बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि जगन सिंह गुर्जर की जेल में हत्या की जानकारी मिली थी. उन्होंने कहा कि जगन हत्याकांड की जांच सही तरीके से नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध और आंदोलन करेंगे. विधायक पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे थे. इसे लेकर उन्होंने कहा कि कुछ समाज के बरसाती मेढ़क इस तरह की बातें कर रहे हैं. जो लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं वे समाज के कभी वफादार नहीं रहे हैं. उन लोगों ने विरोधियों के पैर पकड़े हैं.

जसवंत गुर्जर और रोहित बोहरा ने कही ये बात... (Source- Social Media)

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उन्होंने वीडियो में आगे कहा कि जगन हत्याकांड की जांच हम ही करवा सकते हैं और हम ही न्याय दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि कुछ बाहर के लोग भी इस घटनाक्रम में सक्रिय हो रहे हैं. ऐसे लोग पैसे से चुनाव लड़कर खुद की राजनीति को चमका रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाज के लोगों ने इस बार मुझे चुनाव जितवा दिया है. अन्यथा मेरे विरोधी के वही लोग पैर पकड़ते थे. उन्होंने कहा कि आखिर में अपना ही व्यक्ति काम आता है. बरसाती मेढ़क कभी अपना नहीं हो सकता है. मैं समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं. हमने पहले भी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. गुर्जर समाज एवं जगन के परिजनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, न्याय लेकर रहेंगे.

सरकार का फेलियर: रोहित बोहरा ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में जगन की हत्या सरकार की नाकामी और फेलियर है. उन्होंने कहा इस घटनाक्रम में जो भी शामिल हो, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए. परिवार द्वारा मांगी गई मांगों को जवाहर सिंह बेढम ने स्वीकार किया है. उन्हें तुरंत लागू करना चाहिए. सरकार इस तरह की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही, केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है. आम आदमी परेशान हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि इस घटना में किसके ऊपर कारवाई की गई और कौन जिम्मेदार है? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. इस घटनाक्रम में कौन मंत्री इस्तीफा देगा? सरकार के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है. जेल के जेलर तक को सस्पेंड नहीं किया गया है. सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर कानून–व्यवस्था के हालात खराब हैं. सरकार सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने पर दो से चार हजार का चालान कर रही है, लेकिन सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था फेल हो रही है.

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