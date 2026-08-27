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लोजपा (रामविलास) में फेरबदल: बिरेंद्र प्रधान बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विधायक जनार्दन पासवान को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी

रांची: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है. झारखंड प्रदेश लोजपा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विधायक जनार्दन पासवान को सौंपी गई है.

पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के इस फैसले का स्वागत करते हुए नवमनोनीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे. पद और जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा, संगठन के प्रति निष्ठा और कार्यकर्ताओं के साथ उनका संबंध सदैव कायम रहेगा.

लोजपा (रामविलास) में फेरबदल (Etv Bharat)

बिरेन्द्र प्रधान ने बताया कि झारखंड में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवाओं, महिलाओं और नए कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया. इसके फलस्वरूप पार्टी की दो राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठकें यहां आयोजित हुईं और पिछले चुनाव में एक विधायक भी निर्वाचित हुए.

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी वे संगठन के विस्तार और नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे. उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका उन पर इतना भरोसा था कि उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई.

जनार्दन पासवान बने लोजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष

लोजपा (रामविलास) के नए प्रदेश अध्यक्ष विधायक जनार्दन पासवान बनाए गए हैं. जनार्दन पासवान झारखंड में पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में चतरा सीट से जीत दर्ज की थी. नवमनोनीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया.