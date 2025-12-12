सरायकेला सदर अस्पताल में विधायक जयराम महतो को नहीं मिली एंट्री, जानिए क्यों
सरायकेला सदर अस्पताल में घायल पार्टी नेता से मिलने पहुंचे विधायक जयराम महतो को पुलिस ने कानूनी हवाला देकर रोक दिया.
Published : December 12, 2025 at 7:13 PM IST
सरायकेला: जिले में अवैध बालू उठाव के विरोध में ईचागढ़ थाना पुलिस से हुई झड़प में जेएलकेएम नेता तरुण महतो घायल हो गए थे. पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है. उनसे मिलने जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचे. अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए मिलने से रोक दिया.
घायल तरुण महतो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए अस्पताल में इलाजरत हैं. पुलिस पदाधिकारियों ने साफ कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है. विधायक जयराम महतो के पास इसकी अनुमति नहीं थी. जिससे वो घायल पार्टी नेता तरुण महतो से मुलाकात नहीं कर पाए. मौके पर जयराम महतो ने कोर्ट की प्रक्रिया और कानून का सम्मान करते हुए किसी तरह का विरोध नहीं किया और शांतिपूर्वक वापस लौट गए.
दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी पर हो कार्रवाई: जयराम महतो
मीडिया से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा कि तरुण महतो को जिस परिस्थिति में हिरासत में लिया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव को लेकर हुई कार्रवाई में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है. इसलिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने पार्टी नेता के साथ निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई. इस दौरान जयराम महतो के साथ सरायकेला और कोल्हान प्रमंडल के कई जेएलकेएम नेता भी मौजूद थे.
ये भी पढ़ें: रोजगार-छात्रवृत्ति को ले सड़क पर उतरे जयराम महतो, कहा- युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती सरकार
विधायक जयराम महतो का बड़ा आरोप, कहा-JLKM को टारगेट कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के डीसी, जानें पूरा माजरा
धनबाद में जेएलकेएम नेता पर हमले के बाद बवाल, भारी हंगामे के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा