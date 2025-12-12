ETV Bharat / state

सरायकेला सदर अस्पताल में विधायक जयराम महतो को नहीं मिली एंट्री, जानिए क्यों

सरायकेला: जिले में अवैध बालू उठाव के विरोध में ईचागढ़ थाना पुलिस से हुई झड़प में जेएलकेएम नेता तरुण महतो घायल हो गए थे. पुलिस कस्टडी में उनका इलाज चल रहा है. उनसे मिलने जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचे. अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए मिलने से रोक दिया.

घायल तरुण महतो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए अस्पताल में इलाजरत हैं. पुलिस पदाधिकारियों ने साफ कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में बंद किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है. विधायक जयराम महतो के पास इसकी अनुमति नहीं थी. जिससे वो घायल पार्टी नेता तरुण महतो से मुलाकात नहीं कर पाए. मौके पर जयराम महतो ने कोर्ट की प्रक्रिया और कानून का सम्मान करते हुए किसी तरह का विरोध नहीं किया और शांतिपूर्वक वापस लौट गए.

जानकारी देते विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)

दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी पर हो कार्रवाई: जयराम महतो