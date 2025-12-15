ETV Bharat / state

विधायक जयराम महतो का सांसद ढुल्लू महतो पर जुबानी हमला, कहा- दूसरे पर आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त

डुमरी विधायक जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दूसरे पर आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

JAIRAM MAHTO ATTACK ON DHULLU MAHTO
विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 2:54 PM IST

धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो सड़क जाम मामले में अदालत में उपस्थित हुए. विधायक ने केंदुआडीह गैस रिसाव मामले को लेकर भी मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखीं. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क जाम को लेकर गांव के 15 से 20 लड़कों के ऊपर मामला दर्ज किया गया था. उसी मामले में आज कोर्ट में हाजिर हुए हैं. उन्होंने कहा कि केंदुआडीह की घटना एक गंभीर मामला है. राज्य सरकार को विशेष रूप से पहल करने की जरूरत है.

प्रक्रिया नहीं त्वरित कार्रवाई की जरूरत है: जयराम महतो

विधायक जयराम महतो ने कहा कि गैस रिसाव पर रोक और पुनर्वास दोनों व्यवस्था करने की आवश्यकता है. विधिवत विस्थापन जरूरी है. कोई भी गंभीर मसला होने पर सरकार प्रक्रिया में रहने का राग अलापती है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करते करते गांव जमीन के नीचे चला जाएगा. लोग बीमारी से ग्रसित होंगे. प्रक्रिया नहीं बल्कि त्वरित कार्रवाई की जरूरत है.

पत्रकारों से बात करते विधायक जयराम महतो (ईटीवी भारत)

जमीन देने वाले रैयतों को किया जाता है दरकिनार

रैयतों के सवाल पर विधायक जयराम महतो ने कहा कि जिन्होंने जमीन दी है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है. उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले दो सप्ताह से गैस रिसाव जारी है. ऐसे में अगर किसी की मौत होती है तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. इस घटना से सबक और सीख लेने की जरूरत है.

विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो कोयला राष्ट्र के विकास के लिए है, उस कोयले की कमाई माफियाओं के जेब में जा रही है. रैयतों की जमीन डंडा दिखाकर सरकार ले लेती है. उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि राष्ट्र की संपत्ति का पैसा माफियाओं के जेब चला जाता है. जिससे लोकतंत्र की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होता है.

सवाल करने वाले सांसद खुद हैं भ्रष्टाचार में लिप्त: विधायक

सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बीसीसीएल सीएमडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, इस सवाल के जवाब में विधायक ने कहा कि सांसद अगर भ्रष्टाचार मुक्त रहते तो किसी पर आरोप लगा सकते थे. कोर्ट खुद कह रही है कि 40 हजार करोड़ संपत्ति का उन्हें नोटिस दिया गया है. सांसद दोषमुक्त रहते और किसी पर आरोप लगाते तो अच्छा लगता. विधायक ने कहा कि सांसद खुद इतने दोषी हैं कि उनकी गंभीर बातों को लोग अनसुना कर देते हैं.

DHANBAD
MLA JAIRAM MAHTO
केंदुआडीह में गैस रिसाव
DHANBAD GAS LEAK
JAIRAM MAHTO ATTACK ON DHULLU MAHTO

