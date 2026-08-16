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धनबाद में छाताबाद भू-धंसान पीड़ितों से मिले MLA जयराम महतो, मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

पीड़ित परिवारों से मिले विधायक जयराम महतो ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के छाताबाद में हुई भू धंसान की घटना के बाद पीड़ित परिवारों को अब तक मुआवजा और रहने के लिए आशियाना नहीं मिला है. मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर पीड़ितों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है. इसी कड़ी में रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी.

क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को लेनी चाहिए जिम्मेदारी

मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक जयराम महतो ने बताया कि 15 सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इलाके में अवैध कोयला खनन किया है और जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है और जिसके लिए वे सभी दोषी हैं.

मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जयराम महतो (Etv Bharat)

वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के छाताबाद पहुंचने पर जयराम महतो ने कहा कि यदि सरकार का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने पहुंच रहा है, तो बीसीसीएल के सीएमडी और धनबाद उपायुक्त को भी मौके पर मौजूद रहना चाहिए, ताकि पीड़ितों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके.