जयराम महतो ने झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठन की रखी मांग, बोले- प्रखंड से भाषा का हो चयन
पलामू पहुंचे विधायक जयराम महतो ने झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में एक टीम के गठन की मांग रखी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 2:36 PM IST
पलामू: झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम का गठन होना चाहिए. पलामू पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह टीम गांव-गांव जाकर सर्वे करे कि ग्रामीण कौन सी भाषा में बात करते हैं? जिसके बाद प्रखंड स्तर पर भाषा का चयन होना चाहिए.
झारखंड में गठित हो भाषा मित्रों की टीम
दरअसल, जयराम महतो मंगलवार को पलामू दौरे पर पहुंचे थे. मेदिनीनगर में जयराम महतो ने प्रमंडलीय कार्यालय का उद्घाटन किया. पलामू सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जयराम महतो ने बताया कि झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में एक टीम का गठन होना चाहिए. इस टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जो भाषा के क्षेत्र में काम कर चुके हो.
प्रखंड स्तर पर होना चाहिए भाषा का चयन: विधायक
जिसके बाद टीम झारखंड के सभी इलाकों का दौरा करे. यह टीम सर्वे करने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपे. सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले. उन्होंने बताया कि पलामू, झारखंड में बड़ा जिला है और यहां 21 प्रखंड हैं और इसलिए प्रखंड स्तर पर भाषा का चयन होना चाहिए. जयराम महतो ने कहा कि एक कोस में पानी और वाणी बदल जाती है, इसलिए प्रखंड स्तर पर भाषा का चयन होना चाहिए.
'नेता' देते हैं सलाह लेकिन नहीं करते उसका पालन: जयराम महतो
वहीं जयराम महतो ने JPSC-JSSC मामले पर बोलते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट और नेता जब मंच पर होते हैं, तो सलाह देते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है. ये लोग इतना धन जमा करना चाहते हैं कि इस जीवन काल के बाद के जीवन काल में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे.
सवालों के घेरे में खड़ी हैं कई परीक्षाएं: डुमरी विधायक
डुमरी विधायक ने आरोप लगाया कि धन का लालच परीक्षाओं को कठघरे में खड़ा कर रही है. कई लोग कठघरे में खड़े हैं और एक-एक अभ्यर्थी पोल खोलने में लगा है. लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बेशर्मी के साथ सरकार चलाई जा रही है.
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