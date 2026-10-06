ETV Bharat / state

जयराम महतो ने झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम गठन की रखी मांग, बोले- प्रखंड से भाषा का हो चयन

पलामू में जयराम महतो ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड में भाषा मित्रों के नेतृत्व में टीम का गठन होना चाहिए. पलामू पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह टीम गांव-गांव जाकर सर्वे करे कि ग्रामीण कौन सी भाषा में बात करते हैं? जिसके बाद प्रखंड स्तर पर भाषा का चयन होना चाहिए.