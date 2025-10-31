ETV Bharat / state

विधायक जयराम महतो का बड़ा आरोप, कहा-JLKM को टारगेट कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम के डीसी, जानें पूरा माजरा

धनबाद: घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है. JLKM अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूर्वी सिंहभूम प्रशासन पर JLKM पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया है.

नोटिस थमाने पर उठाए सवाल

धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में विधायक जयराम महतो ने कहा कि घाटशिला में जब भी JLKM के बैनर तले कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, पार्टी को तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है. हाल ही में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर रोड शो किए जाने पर भी पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय से नोटिस जारी कर दिया गया. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

बयान देते विधायक जयराम महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

JLKM को टारगेट करने का आरोप

जयराम महतो ने कहा कि बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं दिख रही, लेकिन झारखंड में केवल और केवल JLKM को ही टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान पीएम मोदी से लेकर कई बड़े नेता खुली जीप में या फिर बोनट पर चढ़कर लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन उनलोगों को नोटिस नहीं मिलता है. जबकि घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम के साथ ऐसा किया जा रहा है.