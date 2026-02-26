ETV Bharat / state

बंद कीजिए विधायक फंड, कर दीजिए आवास नीलाम, पर छात्रों को दीजिए छात्रवृत्ति, सदन में गूंजे जयराम महतो, विभागीय मंत्री ने दिया ये जवाब

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन प्रश्नकाल के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला उठाया. उन्होंने दो टूक कहा कि बंद कर दीजिए विधायक फंड और कर दीजिए सरकारी आवास को नीलाम, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है. उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए.

इसको लेकर विभागीय मंत्री चमरा लिंडा के साथ उनकी लंबी खींचतान चली. इसी बीच जयराम महतो एक सदस्य के इस सुझाव पर भड़क गए कि इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए. हालांकि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत हो चुका. उन्होंने वित्तीय नियम को शिथिल कर विभागीय स्तर से राशि जारी करने का भरोसा दिलाया.

जेएलकेएम विधायक जयराम महतो का सवाल और मंत्री चमरा लिंडा का जवाब. (वीडियो-सौ. जेवीएसटीवी)

क्या बिना केंद्रांश राशि जारी नहीं हो सकती-जयराम

विधायक जयराम महतो ने अपने सवाल में कहा कि अगर केंद्रांश नहीं मिलने से प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार स्पष्ट कर दे कि बिना केंद्रीय मदद के राशि जारी नहीं हो पाएगी. इसपर विभागीय मंत्री ने कहा कि 8वीं तक छात्रवृत्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है. क्योंकि यह राशि राज्य सरकार अपने स्तर से देती है. लेकिन प्री और पोस्ट मैट्रिक में केंद्रांश और राज्यांश 60:40 का है. जबतक केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, तब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जारी नहीं कर सकती है.

वित्तीय नियम शिथिल होने पर समाधान संभव-चमरा लिंडा

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विभाग के पास इतना पैसा मौजूद है कि वह अपने स्तर से छात्रवृत्ति दे सकती है. इसके लिए केंद्रांश की बाध्यता वाले वित्तीय नियम को शिथिल करना होगा. इस दिशा में विभाग ने पहल शुरु भी कर दी है. इस बाबत पीत पत्र भी जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग के पास 9वीं और 10वीं के लिए 39 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक के लिए 175 करोड़ मौजूद है, लेकिन बिना नियम शिथिल किए इसे जारी करना संभव नहीं है.