बंद कीजिए विधायक फंड, कर दीजिए आवास नीलाम, पर छात्रों को दीजिए छात्रवृत्ति, सदन में गूंजे जयराम महतो, विभागीय मंत्री ने दिया ये जवाब
ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति का मामला झारखंड बजट सत्र में उठा है. इसपर विभागीय मंत्री ने जवाब भी दिया है.
Published : February 26, 2026 at 4:57 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन प्रश्नकाल के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने ओबीसी छात्रों को लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला उठाया. उन्होंने दो टूक कहा कि बंद कर दीजिए विधायक फंड और कर दीजिए सरकारी आवास को नीलाम, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है. उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए.
इसको लेकर विभागीय मंत्री चमरा लिंडा के साथ उनकी लंबी खींचतान चली. इसी बीच जयराम महतो एक सदस्य के इस सुझाव पर भड़क गए कि इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए. हालांकि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुत हो चुका. उन्होंने वित्तीय नियम को शिथिल कर विभागीय स्तर से राशि जारी करने का भरोसा दिलाया.
क्या बिना केंद्रांश राशि जारी नहीं हो सकती-जयराम
विधायक जयराम महतो ने अपने सवाल में कहा कि अगर केंद्रांश नहीं मिलने से प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो राज्य सरकार स्पष्ट कर दे कि बिना केंद्रीय मदद के राशि जारी नहीं हो पाएगी. इसपर विभागीय मंत्री ने कहा कि 8वीं तक छात्रवृत्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है. क्योंकि यह राशि राज्य सरकार अपने स्तर से देती है. लेकिन प्री और पोस्ट मैट्रिक में केंद्रांश और राज्यांश 60:40 का है. जबतक केंद्र सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, तब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जारी नहीं कर सकती है.
वित्तीय नियम शिथिल होने पर समाधान संभव-चमरा लिंडा
मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विभाग के पास इतना पैसा मौजूद है कि वह अपने स्तर से छात्रवृत्ति दे सकती है. इसके लिए केंद्रांश की बाध्यता वाले वित्तीय नियम को शिथिल करना होगा. इस दिशा में विभाग ने पहल शुरु भी कर दी है. इस बाबत पीत पत्र भी जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग के पास 9वीं और 10वीं के लिए 39 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक के लिए 175 करोड़ मौजूद है, लेकिन बिना नियम शिथिल किए इसे जारी करना संभव नहीं है.
केंद्रांश मिलने तक ब्याज रहित ऋण दे सरकार-जयरारम
विधायक जयराम महतो ने कहा कि केंद्रांश की मदद का इंतजार नहीं किया जा सकता. छात्रवृत्ति में विलंब से बच्चों का भविष्य खतरे में है. इसलिए केंद्रांश मिलने तक राज्य सरकार को ब्याज रहित ऋण जारी कर देना चाहिए. जब केंद्र का पैसा आएगा तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है. इसपर विभागीय मंत्री ने कहा कि विभाग के पास ऋण जारी करने का कोई रास्ता नहीं है. इसके बावजूद नियम को शिथिल करने की कवायद शुरु की गई है, ताकि राज्य सरकार अपने स्तर से छात्रों को राशि दे सके.
मंत्री ने विस्तृत डाटा पेश किया
विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने सदन में छात्रवृत्ति का विस्तृत डाटा पेश किया. उन्होंने कहा कि प्री-मैट्रिक के लिए 2023-24 में 67.88 करोड़ की मांग की गई थी. इसके एवज में 7.35 करोड़ मिला. साल 2024-25 में 66.14 करोड़ का डिमांड दिया गया . बदले में सिर्फ 12 करोड़ मिले. वहीं साल 2025-26 में 45.91 करोड़ की जगह 8.95 करोड़ मिला. इसी तरह पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में 271 करोड़ की जगह 77 करोड़ मिला. साल 2024-25 में 353 करोड़ की तुलना में सिर्फ 33 करोड़ मिला. साल 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत है, लेकिन इस मद में अब तक एक पैसा भी केंद्र से नहीं मिला है.
