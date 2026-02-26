ETV Bharat / state

पुराने तेवर में नजर आये विधायक जयराम महतो, लंबित छात्रवृत्ति पर कल्याण मंत्री को दे दी ये नसीहत

रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो ने गुरुवार को सदन के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति के मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया. इस दौरान उनके तेवर काफी तल्ख दिखे. सदन से बाहर निकलने के बाद जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत में लंबित छात्रवृत्ति मामले को लेकर सरकार और विभागीय मंत्री पर जमकर बरसे.

विधायक जयराम महतो ने कहा कि छात्रों को कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि लंबित है और सरकार में मंत्री अपनी समस्याएं गिना रहे हैं. राज्य की हेमंत सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जयराम महतो ने कहा कि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं तो मंईयां सम्मान योजना के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं. राज्य के एससी,एसटी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर बरसते हुए जयराम महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार में ओबीसी छात्रों के हित करने के लिए जरूरी इच्छाशक्ति का अभाव है.

विधायक जयराम महतो और मंत्री चमरा लिंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री चमरा लिंडा को दे दी ये नसीहत

सदन में दिए गए विभागीय मंत्री के जवाब पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप हर बार सिस्टम की दुहाई देते हैं, जबकि आप खुद सिस्टम में हैं. उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मंत्री क्यों बने हुए हैं, जाकर चना बेचिये और बकरी चराइए. क्योंकि राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य अंधकार में है.

"पैसा नहीं है तो बंद कर दीजिए विधायक फंड"

विधायक जयराम महतो ने कहा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं और बार-बार वह केंद्र से पैसे नहीं मिलने की बात कहते हैं तो कल्याण मंत्री को यह बताना चाहिए कि उनकी योजना क्या है. अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो वह विधायक को हर वर्ष मिलने वाले 05 करोड़ की राशि रोक दें,81 विधायक हैं तो 405 करोड़ छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध हो जाएगा. यह भी कम पड़े तो उनका सरकारी बंगला भी नीलाम कर दीजिए. उन्होंने कहा कि अफसोस है कि राज्य सरकार के पास ओबीसी छात्रों के लिए कोई रोडमैप नहीं है. वह चाहती है कि बच्चे पढ़े ही नहीं,जब वह पढ़ेंगे नहीं तो फिर नौकरी नहीं मांगेंगे.