श्रीगंगानगर भाजपा विधायक बिहाणी ADM और कलेक्टर पर भड़के, बोले- बकवास करने की जरूरत नहीं

विधायक ने जिला कलेक्टर पर भी नाराजगी जताई और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए.

MLA Bihani expressed displeasure over ignoring the protocol
प्रोटोकॉल की अनदेखी पर विधायक बिहाणी ने जताई नाराजगी (ETV Bharat Sriganganagar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
श्रीगंगानगर: शहर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की अनदेखी से भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी भड़क उठे. विधायक बिहाणी मुख्य अतिथि थे, जो वहां कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज हो गए और ADM (प्रशासन) सुभाष चंद्र को कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया. विधायक ने जिला कलेक्टर डॉ मंजू पर भी नाराजगी जताई और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए. वहीं, इस मामले में जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने कहा कि समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए थे. विधायक बिना स्थिति को समझे अनावश्यक आरोप लगाने लगे.

श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शनिवार को रन फॉर यूनिटी में विधायक जयदीप बिहाणी मुख्य अतिथि थे. विधायक का आरोप है कि उनके पहुंचने के बाद कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रोटोकॉल की अनदेखी से विधायक गुस्सा हो उठे. इसी दौरान ADM कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो विधायक ने उन्हें कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में विधायक एडीएम पर नाराजगी जताते हुए दिख रहे हैं.

विधायक बिहाणी ADM और कलेक्टर पर भड़के. (ETV Bharat Sriganganagar)

पढ़ें: आरोप-प्रत्यारोप का खेल : जयदीप बिहाणी बोले- 18 जिला संघ मेरे साथ, CM भी मुझे सीरियस ले रहे

कलेक्टर पर भी जताई नाराजगी: विधायक का गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने जिला कलेक्टर डॉ. मंजू पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल को लेकर अधिकारियों की गंभीरता नहीं होना बड़ी लापरवाही है. विधायक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि 'बकवास मत करो, डेकोरम को समझो. उन्होंने कलेक्टर को कहा कि आपको भी डेकोरम समझाना पड़ेगा क्या, एमएलए क्या होता है बताना पड़ेगा क्या?'. मौजूद लोगों के बीच यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना रहा.

यह बोले विधायक बिहाणीः इस मामले में विधायक बिहाणी का कहना है कि वे सुबह 10:15 बजे पहुंचे और उन्होंने सरदार पटेल व बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसी दौरान ADM प्रशासन पहुंचे, तो विधायक ने प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठाए. बिहानी ने कहा कि कार्यक्रम में एडीएम ने कहा कि ' मैं यहां से दुखी हो गया हूं, यहां से ट्रांसफर करवा दो. इस मैंने कहा कि आप ऊपर लिखकर दे दो कि गंगानगर में काम नहीं करना चाहता. इस पर एडीएम ने कहा कि आप लिखकर भेज दो'. बिहाणी ने आरोप लगाया कि ये हर कार्यक्रम की परंपरा रही है कि जिला कलेक्टर हमेशा एमएलए के बाद ही आती हैं. अधिकारियों को प्रोटोकॉल का ज्ञान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कलेक्टर ने हाथ नीचे रखकर बात करने को बोला, तब 'मैंनै कहा कि मैडम आपको भी प्रोटोकॉल सिखाना पड़ेगा क्या, आप पहले भी कई बार बदतमीजी कर चुकी हैं'.

भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी. (ETV Bharat Sriganganagar)

कलेक्टर बोलीं समय पर पहुंचेः इस मामले में जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने बताया 'हम लोग कार्यक्रम की तय समय-सारणी के अनुसार पहले से ही मंच पर मौजूद थे. विधायक स्वयं निर्धारित समय से काफी देर बाद पहुंचे और आते ही बिना स्थिति को समझे अनावश्यक आरोप लगाने लगे. प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की जा रही थी, फिर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया है. प्रशासन सदैव अनुशासन और मर्यादा के साथ काम करता है. किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हम सभी को गरिमा और व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन आज अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया'.

