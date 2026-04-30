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श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहाणी पर हमला, RUIDP अधिकारियों पर गंभीर आरोप

श्रीगंगानगर : स्थानीय विधायक जयदीप बिहाणी के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. यह घटना विधायक सेवा केंद्र में हुई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. मामले में RUIDP से जुड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जवाहर नगर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें विधायक के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की सूचना मिली है. मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

विधायक जयदीप बिहाणी ने RUIDP के एईएन जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि किसी कार्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई. इस दौरान विधायक को चेहरे और आंख के पास चोट लगने की बात सामने आई है.