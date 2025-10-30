'जिन्होंने BJP को वोट दिया क्या वो बेईमान हो गए? बड़सर की जनता CM को नहीं करेगी माफ', सुक्खू पर बरसे लखनपाल
सीएम ने बड़सर की जनता का किया अपमान, क्या जिन्होंने BJP को वोट दिए वो बेईमान हो गए? विधायक लखनपाल ने सुक्खू पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 5:33 PM IST
हमीरपुर: बड़सर विधानसभा से बीजेपी विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार किया. दरअसल, हाल ही में सीएम बड़सर दौरे पर विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास किया था. इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि 'बड़सर में बेईमानी जीती और शराफत हार गई', जिसके बाद से बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल सीएम पर लगातार हमलावर हैं. ईटीवी भारत से हुई खास बातचीत में भी विधायक लखनपाल ने सीएम पर जमकर प्रहार किया.
'बड़सर में बेईमानी जीती और शराफत हार गई'
सीएम के 'बड़सर में बेईमानी जीती और शराफत हार गई' वाले बयान पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बड़सर की जनता पर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. मुख्यमंत्री को संयम बनाए रखना चाहिए और इस तरह के विवादित वक्तव्य नहीं देने चाहिए. मुख्यमंत्री ने बड़सर की जनता को वोट के आधार पर बांटने की कोशिश की. यदि 31,000 लोगों ने भाजपा को वोट दिया तो क्या वे सभी बेईमान हो गए? और 29,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या वे सभी शरीफ कहलाएंगे? यह गलत है. बड़सर के लोग शिक्षित और समझदार हैं, चाहे वे भाजपा समर्थक हों या कांग्रेस के. यह जनता का अपमान है. मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बड़सर वासियों को बेईमान कहा है'.
'प्रेम कुमार धूमल ने रखी थी मिनी सचिवालय की आधारशिला'
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवाया था, जिस पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने निशाना साधा. विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री ने जिस मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया, उसकी आधारशिला वर्ष 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रखी थी. पुराने भवन को गिराने और नए निर्माण की प्रक्रिया में कई वर्ष लग गए. जयराम ठाकुर सरकार ने इस भवन के लिए लगभग 90 लाख रुपये मंजूर किए थे.
'विकास कार्यों में सुक्खू सरकार को कोई योगदान नहीं'
विधायक ने बताया कि वे स्वयं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी इसके लिए विशेष बजट मंजूर करवाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह कर चुके थे. बाद में आर्थिक स्थिति खराब होने पर ठेकेदार का भुगतान भी अटका, जो बाद में किया गया. मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे अन्य शिलान्यास और उद्घाटन में प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है. सीएम ने विकास को लेकर जो भी दावे किए हैं, वो सच से परे हैं. अधिकांश परियोजनाएं केंद्र सरकार और नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृत हुए हैं. विधायक प्राथमिकता के तहत डाली गई सड़कों का श्रेय भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है.
'कांग्रेस ने मुझे हराने के लिए किया धनबल का प्रयोग'
बड़सर विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए धनबल का प्रयोग किया. उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें जनसभा में साथ ले जाना उचित नहीं समझा. विधायक के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वे रेस्ट हाउस में प्रतीक्षा करें. वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे. लेकिन जनसभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री बिना किसी सार्वजनिक संवाद या मुलाकात के सीधे हेलीपैड की ओर रवाना हो गए.
बड़सर की जनता को जल्द राहत और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए
लखनपाल ने बताया कि इस स्थिति में उन्होंने रास्ते में ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में बड़सर क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगें और समस्याएं शामिल की गई हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री इस ज्ञापन पर कितनी कार्रवाई करते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं? विधायक ने उम्मीद जताई कि बड़सर की जनता को जल्द राहत और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.
'केंद्र से 1,500 करोड़ स्वीकृत, लेकिन सरकार ने डीपीआर नहीं भेजी'
बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार की सराहना करने के बजाय लगातार उसकी आलोचना करते रहते हैं. मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं कि केंद्र से स्वीकृत 1,500 करोड़ रुपये की राशि राज्य को तभी मिल सकती है, जब प्रदेश सरकार समय पर डीपीआर भेजे. लेकिन अब तक डीपीआर तैयार ही नहीं की गई.
'राज्य सरकार अपनी कमियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही'
लखनपाल ने बताया कि 2023 में भी डीपीआर समय पर न भेजे जाने के कारण निधि जारी होने में देरी हुई और इसी वजह से राशि 2025 में प्राप्त हुई. फिलहाल प्रधानमंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बड़सर के लिए लगभग ₹14 करोड़ रुपये जारी हुए हैं, जिन पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत 1,500 करोड़ रुपये तभी प्रदेश को मिलेंगे, जब सरकार डीपीआर भेजेगी. सरकार के पास आवश्यक स्टाफ की कमी है और कई संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं. राज्य सरकार अपनी कमियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि केंद्र प्रदेश की भरपूर मदद कर रहा है.
