ETV Bharat / state

जौलजीबी मेले के मंच पर हंगामा, पोडियम न मिलने पर भड़के कांग्रेस विधायक, माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी

जौलजीबी मेले के मंच पर भारी हंगामा ( PHOTO- ETV Bharat )

धारचूला (पिथौरागढ़): उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में शनिवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक हरीश धामी को मंच से संबोधित करने का अवसर नहीं मिला. विकास योजनाओं की सौगात और मेले के भव्य शुभारंभ के बीच शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते मंच पर तीखी नोकझोंक और अव्यवस्था में बदल गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 102.72 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दिए जाने की घोषणा की. भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला जौलजीबी मेला अपनी ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है. इस बार छह साल बाद मेले में तिब्बती सामान की दुकानें भी लगने की उम्मीद ने आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ाया था.