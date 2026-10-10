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विधायक हरीश चौधरी ने लिखा सीएम को पत्र, कहा, 'पश्चिमी राजस्थान में जल संकट, तत्काल उठाएं ये कदम'

विधायक हरीश चौधरी ( ETV Bharat File Photo )

बाड़मेर : बारिश की कमी के चलते बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान में हालात विकट होते नजर आ रहे हैं. फसल खराबे के साथ पशुधन के लिए चारे पानी का संकट भी खड़ा हो गया है. जिसको देखते हुए बायतु विधायक हरीश चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पश्चिमी राजस्थान में जल संकट एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए पशु राहत शिविर, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था एवं रोजगार कार्य तत्काल शुरू करने की मांग की.