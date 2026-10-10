विधायक हरीश चौधरी ने लिखा सीएम को पत्र, कहा, 'पश्चिमी राजस्थान में जल संकट, तत्काल उठाएं ये कदम'
चौधरी ने लिखा कि संकटग्रस्त गांवों एवं ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए.
Published : October 10, 2026 at 1:44 PM IST
बाड़मेर : बारिश की कमी के चलते बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान में हालात विकट होते नजर आ रहे हैं. फसल खराबे के साथ पशुधन के लिए चारे पानी का संकट भी खड़ा हो गया है. जिसको देखते हुए बायतु विधायक हरीश चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पश्चिमी राजस्थान में जल संकट एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए पशु राहत शिविर, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था एवं रोजगार कार्य तत्काल शुरू करने की मांग की.
हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि बाड़मेर, बालोतरा एवं जैसलमेर जिलों में वर्षा की कमी के कारण गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों एवं नाड़ियों में पानी की कमी से आमजन के साथ-साथ पशुधन के सामने भी पेयजल एवं चारे का संकट गहराता जा रहा है. चौधरी ने कहा कि बाड़मेर दौरे के दौरान सीएम भजनलाल ने 30 सितंबर को चारा डिपो खोलने की घोषणा की थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में चारा डिपो शुरू नहीं हो पाए हैं. चौधरी ने तंज करते हुए बताया कि ऐसे गंभीर हालात में केवल घोषणाओं के बजाय धरातल पर तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक है.
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बायतु विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह करते हुए कहा कि बाड़मेर, बालोतरा एवं जैसलमेर के प्रभावित क्षेत्रों की गंभीर स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को तत्काल प्रभावी निर्देश जारी करते, ताकि पशुधन का संरक्षण हो सके और ग्रामीण परिवारों को समय पर राहत मिल सके.
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चौधरी ने रखी ये चार प्रमुख मांगे:
- पशु राहत शिविर तत्काल शुरू किए जाएं और प्रभावित पशुपालकों को चारा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए.
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. संकटग्रस्त गांवों एवं ढाणियों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए.
- घोषित चारा डिपो शीघ्र खोले जाएं, ताकि पशुपालकों को रियायती दरों पर चारा उपलब्ध हो सके.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं अकाल राहत कार्य तत्काल शुरू किए जाएं, ताकि संकट से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों को राहत एवं रोजगार मिल सके.