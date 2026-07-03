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रिफाइनरी लोकार्पण का विधायक हरीश चौधरी को नहीं मिला आमंत्रण, अब पीएम मोदी से की यह मांग

हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्हें लोकार्पण कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं मिला है.

Baitu MLA Harish Chaudhary
बायतु विधायक हरीश चौधरी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 6:48 PM IST

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बाड़मेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण कर देश को बड़ी सौगात देंगे. पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. इस बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी को पीएम मोदी के पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने की जानकारी खुद चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी है.

हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने विधानसभा क्षेत्र बायतु में स्वागत करते हुए कहा कि शुक्रवार को आपका देश के अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम एचआरआरएल रिफाइनरी के दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है. स्थानीय विधायक होने के बावजूद आपके इस दौरे के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है. चौधरी का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि थार क्षेत्र के लोगों के अधिकारों, विकास और भविष्य से जुड़े मुद्दों को सकारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से देश के सर्वोच्च नेतृत्व के समक्ष रखना है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र के हितों की आवाज उठाना उनका कर्तव्य है और वे आगे भी थारवासियों के हितों के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे.

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थार क्षेत्र के निवासियों की कुछ मांगें सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि देश में काम करने वाली व्यवसायिक कंपनीज पर जिम्मेदारी है कि CSR के तहत वे अपने मुनाफे का 2.5% हिस्सा उस क्षेत्र के विकास कार्यों पर लगाएं. इसे केंद्र की सरकार द्वारा अब .25% कर दिया गया है. इस निर्णय से लाखों–करोड़ों रुपए जिनसे क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकते थे, उनमें कटौती हुई है. इस क्षेत्र के प्रभावितों के हितों पर कुठाराघात करने वाले इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए.

पढ़ें: पीएम मोदी 4 जुलाई को करेगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, आज तैयारियों का जायजा लेंगे CM भजनलाल

इस प्रकार चौधरी ने पीएम से मांग करते हुए कहा कि रिफायनरी से जुड़े पेट्रोकेमिकल जोन की स्थापना करते हुए क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर कर में छूट (Tax Rebate) दी जाए. जिससे क्षेत्र में निवेशकों की संख्या बढ़े तथा इस क्षेत्र से जुड़े छोटे-छोटे रोजगार के अवसर भी बढ़े. हरीश चौधरी ने अपनी पोस्ट के जरिए आखिरी में पीएम मोदी से कहा कि उम्मीद है थारवासियों की इन मांगों पर विचार करके आमजन के हित में जल्द उचित निर्णय करेंगे.

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