हिमाचल में प्रधानाचार्य के 825 पद खाली, जानिए प्रदेश में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां और प्रमोशन प्रस्तावित

हिमाचल में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं और तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक किस श्रेणी के कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं?

हिमाचल में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 8:50 PM IST

6 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर का तमगा हासिल कर चुका है. ऐसे में प्रदेश शिक्षा जगत से जुड़े सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज और भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की प्रस्तावित नई भर्तियों को लेकर सवाल पूछा.

हिमाचल में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान चुराह से विधायक डॉ. हंसराज और भरमौर से विधायक डॉ. जनक राज ने 28 नवंबर 2025 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के तहत सरकार से प्रदेश में शिक्षकों की नई भर्तियों को लेकर सवाल पूछा. दोनों विधायकों ने सरकार से पूछा कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं. इन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक किस श्रेणी के कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए और क्या नए शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया है. अगर भर्ती नहीं हुई है तो इसके पीछे क्या कारण रहा?

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 जो डॉ. हंस राज (चुराह) और डॉ. जनक राज (भरमौर) दोनों भाजपा विधायकों के सवालों पर सरकार की ओर से बताया गया कि, हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की प्रस्तावित नई भर्तियों का विवरण इस प्रकार है...

सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और नए भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या (ETV Bharat GFX)

1. प्रधानाचार्य (स्कूल): प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 फीसदी पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है, जिनमें से 50 फीसदी पदों को मुख्य अध्यापक संवर्ग और 50% पदों को प्रवक्ता (विद्यालय नई व्यवस्था) संवर्ग से भरा जाता है. प्रधानाचार्य के 825 पद खाली हैं, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरने की प्रक्रिया जारी है.

2. हेड टीचर: मुख्य अध्यापक के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है. मुख्याध्यापक के 247 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है.

3. लेक्चरर(विद्यालय नई व्यवस्था): प्रवक्ता (विद्यालय नई व्यवस्था) के कुल 658 पद सीधी भर्ती और 400 पद पदोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं. इसके अलावा 64 पदों को सीधी भर्ती से और शेष रिक्त पदों को पदोन्नति एवं रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है.

4. फिजिकल एजुकेशन टीचर (प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा) (स्कूल न्यू): वर्तमान में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के 112 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का मामला अभी विचाराधीन है.

5. TGT- ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (कला/मेडिकल/नॉन मेडिकल): प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के कुल 1318 पद भरने प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) के 510, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल) के 538 और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मेडिकल) के 270 पदों को विभिन्न माध्यमों से भरने की प्रक्रिया जारी है.

6. सी. एंड वी. वर्ग: शास्त्री के 737, भाषा अध्यापक के 31 पद सीधी भर्ती और अन्य पदों को जे. बी. टी. अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा, कला अध्यापक के 339 व पी. ई. टी. के 870, पंजाबी भाषा अध्यापक के 17 और उर्दू भाषा अध्यापक के 13 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. शास्त्री के पदों को भरे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और पी. ई. टी. के पदों को भरने बारे मामला हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए नियुक्ति कार्य रोका गया है.

7. केंद्र मुख्य शिक्षक और मुख्य शिक्षकः केंद्र मुख्य शिक्षकों और मुख्य शिक्षकों के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है. केंद्र मुख्य शिक्षकों के 218 और मुख्य शिक्षकों के 598 रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा सुचारू रूप से भरा जा रहा है.

8. जूनियर बेसिक टीचर: प्रदेश में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापकों (Junior Basic Teacher) के 1762 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 600 पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के 187 पदों के लिए अभ्यर्थियों की एक ही स्थान पर काउंसलिंग आयोजित की गई थी. यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष न्यायाधीन होने के कारण लंबित है.

3 साल में सेवानिवृत्त और नए भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या

सरकार की ओर से बताया गया कि, पिछले साल में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 1093 प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि एक भी पद पर नई भर्ती नहीं हुई है. 825 रिक्त पदों को सुचारु रूप से पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है. इसी तरह से 188 मुख्य अध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं, इस पद पर भी एक भी भर्ती नहीं हुई है. 247 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है. 1055 प्रवक्ता सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि 1690 पदों पर नई भर्ती हुई है. 64 पदों को सीधी भर्ती से और शेष खाली पदों को प्रमोशन व रेशनलाइजेशन के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है. इसके अलावा 73 DPE व प्रवक्ता शारीरिक शिक्षक रिटायर हुए हैं.

TGT आर्ट्स के 282 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और 620 नई भर्तियां हुई हैं. इसके अलावा TGT मेडिकल के 54 शिक्षक रिटायर हुए हैं और 211 पदों पर भर्ती हुई है. वहीं, TGT नॉन मेडिकल के 75 शिक्षक रिटायर हुए हैं, जबकि 412 नई भर्तियां हुई हैं. इसी तरह से 911 मुख्य शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, 1446 पदोन्नति हुई हैं. 976 केंद्रीय मुख्य शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि पदोन्नति द्वारा 861 भर्तियां हुई हैं. वहीं, 1209 JBT सेवानिवृत्त हुए हैं और 1835 भर्तियां हुई हैं.

NEW RECRUITMENTS IN HIMACHAL SCHOOL
